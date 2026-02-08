Прокуратура выявила контроль криминала над системой бронирования Leonardo

Оператор системы бронирования Leonardo был приобретен коррупционным путем, говорится в иске Генпрокуратуры о передаче компании в доход государства. Среди ответчиков — действующий депутат Госдумы от ЛДПР

Рифат Шайхутдинов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Генпрокуратура потребовала изъять собственность крупнейшего российского оператора системы авиабронирования Leonardo и аэропортовой системы регистрации пассажиров и багажа Astra, так как установила, что обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте «Сирена-Трэвел», ТКП и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем, сообщили РБК два источника в ведомстве.

Это стало результатом преднамеренного банкротства государственного предприятия «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», проведенного в 2003 году, полагают в Генпрокуратуре. Агентство продавало билеты через сеть авиакасс и управление системой оформления воздушных перевозок «Сирена».

Иск к нескольким десяткам ответчиков — физическим и юридическим лицам — об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества собственников и структур компании «Сирена-Трэвел» — крупнейшего российского оператора системы бронирования Leonardo — Генеральная прокуратура подала 4 февраля. Три источника РБК, знакомых с обращением ведомства, подтверждали тогда, что речь идет о планах по передаче «Сирена-Трэвел» в доход государства. Первое заседание суда назначено на 18 февраля.

«Для захвата данного предприятия Татевос Суринов, Ибрагим Сулейманов и Рифат Шайхутдинов вступили в сговор с руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем, при коррупционном содействии которого Шайхутдинов в нарушение норм законодательства [был] назначен руководителем Главного агентства воздушных сообщений», — установила прокуратура, говорят источники РБК.

Татевос Суринов — экс-гендиректор «Внуковских авиалиний» (скончался в 2015 году). Басманный суд Москвы в октябре 2025 года арестовал Ибрагима Сулейманова по обвинению в организации двух убийств — председателя профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году и бывшего главы ФСФО Георгия Таля в 2004 году, а также в покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 году. Вину бизнесмен не признает. Сулейманов был осужден за мошенничество и отмывание денег в середине 2000-х и отбыл более десяти лет заключения. Рифат Шайхутдинов — депутат Госдумы от фракции ЛДПР. Дело против него о преднамеренном банкротстве Главного агентства воздушных сообщений гражданской авиации и присвоении государственного имущества в особо крупных размерах возбуждалось в 2004 году. В 2011 году оно было закрыто.

Затем, вопреки интересам государства и организации, ее функции, имущество и работники были переведены в подконтрольные коммерческие структуры, установила Генпрокуратура. Участники схемы искусственно создали задолженность перед контрагентами путем заключения невыгодных и противоправных сделок. После того как агентство перестало осуществлять уставную деятельность и получать прибыль, его ликвидировали в рамках процедуры банкротства, считает надзорный орган.

На людей, которые пытались препятствовать действиям фигурантов, давили, были совершены в том числе особо тяжкие преступления, указано в иске.

Прокуратура, по данным собеседников РБК, проводила проверку и обнаружила нарушения законодательства о защите критической информационной инфраструктуры в деятельности компаний «Сирена-Трэвел» и ТКП. В 2023 году хакеры, используя уязвимости, устроили кибератаку на систему бронирования Leonardo.

28 сентября 2023 года российские авиакомпании столкнулись со сбоями в работе распределительной системы «Сирена-Трэвел». По данным «Ростеха» (госкорпорации на 50% принадлежит компания «РТ-Транском», которая в партнерстве с «Сирена-Трэвел» выступает провайдером Leonardo), к тому моменту ее использовали более 60 авиакомпаний, ежемесячно в ней регистрировались порядка 5 млн пассажиров. Атака привела к переносу нескольких рейсов и регистрации пассажиров вручную. «Ростех» назвал целью хакеров остановку авиаперевозок. Последний известный крупный инцидент с системой произошел в конце января 2026-го — из-за сбоя были временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг на каналах продаж перевозчиков.

В 2024 году суд признал незаконным введенный бенефициарами компаний сбор в свою пользу — таксу в размере 185 руб. с каждого пассажира при покупке авиабилетов. Только за 2022–2024 годы АО «ТКП» получила от этого механизма 13 млрд руб.

При этом от 3 млрд до 5 млрд руб. — прибыль от работы компаний, которую Суриновы, Сулеймановы и Шайхутдиновы ежегодно распределяют в качестве дивидендов, — продолжают выводиться за рубеж, говорится в иске Генпрокуратуры, сообщили источники. Как установила прокуратура, компании контролируют в том числе резиденты иностранных государств.

«В связи с изложенным... в суд заявлены исковые требования об изъятии полученных в результате совершения коррупционных и иных преступных действий незаконных доходов и обращении в государственную собственность входящих в группу компаний юридических лиц», — пересказали иск источники.

РБК направил запрос в Росавиацию, обратился за комментарием к Шайхутдинову. Телефон депутата на момент написания материала был выключен.

Один из ответчиков по делу — Алексей Шелухин ранее подтвердил Радио РБК, что получил повестку в суд, заседание состоится 18 февраля. «В числе ответчиков мое имя указано. Но я не понимаю, какое я отношение имею к «Сирена-Трэвел». Я не знаю, о чем дело, я не знаком с делом, не знаком с исковым заявлением до сегодняшнего момента. И никто меня с ними не ознакомил. Я только получил повестку сегодня по «Госуслугам». Какие требования лично ко мне, я не знаю. Отношений с «Сирена-Трэвел» я не имею никаких, за исключением того, что «Сирена-Трэвел» — акционер моей компании, в которой я тоже являюсь акционером», — заявил он Радио РБК. По словам Шелухина, акционеры его компании уведомили его о блокировке банковских счетов.

Еще один собеседник РБК из числа ответчиков утверждает, что недвижимость указанных в иске лиц уже находится под арестом. Тем, кто находится в России, запрещен выезд из страны. Подобные обеспечительные меры обычно вводятся по антикоррупционным искам Генпрокуратуры.

В «Ростехе» не стали комментировать иск Генпрокуратуры, но уточнили, что в госкорпорации из-за этого не ожидают сбоев в работе сервиса. «В любом случае мы готовы предпринять все необходимые усилия для сохранения стабильности их работы», — сообщили в госкорпорации.