Власти задумались над лицензиями для продавцов табака

Правительство рассматривает возможность лицензирования продавцов табака или составления реестров для сокращения нелегального оборота. Бюджет недополучает более 100 млрд руб. в год из-за контрафакта, узнал «Коммерсантъ»

В правительстве изучают два варианта по регулированию табачного рынка, первый предполагает лицензирование продавцов по аналогии с алкогольными напитками, второй предусматривает создания реестра разрешений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

С прошлого года лицензирование введено для производителей и импортеров табака, но розничные продавцы могли реализовывать товар без лицензий. Новые требования к продавцам включают отсутствие налоговых долгов и наличие складов или торговых точек, а госпошлина за лицензию может варьироваться от 10 тыс. руб. для розницы до 500 тыс. руб. для оптовиков.

Инициатива изучается для сокращения незаконного оборота табака, из-за которого бюджет недополучает более 100 млрд руб. в год. Вместо традиционных штрафных санкций предлагается использование экономических мер воздействия. Торговые точки, уличенные в нарушении, могут лишиться лицензии или быть исключены из реестра, что фактически закроет им доступ к рынку. Контроль за соблюдением новых правил может быть передан Росалкогольтабакконтролю или региональным властям.

Существующей системой маркировки (ГИС МТ) охвачены 300 тыс. компаний, однако контрафакт остался на рынке, поскольку штрафы оказались недостаточно действенными, так как не покрывают прибыль нелегальных продавцов.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», выразили сомнения в эффективности реестров. Они объяснили, что контрафактный товар обычно продают через телеграм-каналы и мелкие населенные пункты, где надзор не так строг.

Маркировка снизила долю нелегального табака с 15,6% до 10,8%, а бюджет получил дополнительно 450 млрд руб., сообщают в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает как оператор единой национальной системы маркировки и прослеживаемости «Честный знак».

В январе-сентябре прошлого года ФТС зафиксировала увеличение в четыре раза числа уголовных дел, возбужденных за контрабанду табака в России: 131 против 34. «Всего в указанный период из незаконного оборота изъято 13,5 млн пачек сигарет и 108,5 т табачного сырья», — уточнило ведомство.