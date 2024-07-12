Путин подписал закон об индексации акцизов на табачную продукцию

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации тарифов на табачную продукцию в 2025–2027 годах. Документ опубликован на портале правовой информации.

В тексте закона приведены акцизы на несколько категорий табачной продукции.

Акциз на 1 кг трубочного курительного, жевательного, сосательного, нюхательного, кальянного табака (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) составит:

в 2025 году — 4657 руб.;

в 2026 году — 4843 руб.;

в 2027 году — 5037 руб.

Акциз на сигары за одну штуку составит:

в 2025 году — 315 руб.;

в 2026 году — 328 руб.;

в 2027 году — 341 руб.

Акциз на сигариллы (сигариты), биди, кретек за 1 тыс. штук:

в 2025 году — 4485 руб.;

в 2026 году — 4664 руб.;

в 2027 году — 4851 руб.

Акциз на сигареты и папиросы за 1 тыс. штук:

в 2025 году — 2945 руб. плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4000 руб. за 1 тыс. штук;

в 2026 году — 3063 руб. плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4160 руб. за 1 тыс. штук;

в 2027 году — 3186 руб. плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4326 руб. за 1 тыс. штук.

Акциз — это косвенный федеральный налог на товары широкого внутреннего потребления и один из способов пополнить бюджет государства. Акцизную систему регулирует Налоговый кодекс.

Ранее Минфин предложил проиндексировать на 5% акцизы на алкоголь, сигареты и автомобили в 2024 году.