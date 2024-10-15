На таможне в четыре раза выросло количество дел о контрабанде табака

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Число уголовных дел, возбужденных за контрабанду табака в России, за девять месяцев 2024 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом РБК сообщили в Федеральной таможенной службе.

«Всего в указанный период из незаконного оборота изъято 13,5 млн пачек сигарет и 108,5 т табачного сырья», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общая стоимость контрабандной продукции, которая проходит по уголовным делам, составила около 393 млн руб., отметили в ФТС, подчеркнув, что это почти в два раза больше, чем за тот же период в 2023 году. Тогда сумма составила 222 млн руб.

За это время сотрудники службы возбудили 131 уголовное дело по фактам незаконного провоза через границу табачной продукции. При этом с января по сентябрь 2023 года было заведено 34 уголовных дела.

Кроме того, в 2024 году было возбуждено 5827 административных дел. В 2023 году за этот же период были открыты 5166 административных производств. В ФТС уточнили, что основная часть таких нарушений связана с недекларированием товаров и с несоблюдением ограничений при их перемещении.

Четыре уголовных дела в 2024 году возбудили и из-за неуплаты таможенных платежей. Сумма неуплаченных средств за незадекларированные товары составила 247 млн руб. В прошлом году она была более 71 млн руб.

С 1 апреля 2024 года в стране действует закон, по которому за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и государственную границу России алкогольной и табачной продукции следует уголовная ответственность по ст. 226.1 (она подразумевает контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих и других веществ). Уголовная ответственность грозит в случае, если стоимость такой продукции превышает 100 тыс. руб.