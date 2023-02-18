Квартиру Дмитрия Мазурова на Остоженке продадут почти за ₽1 млрд

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
В Хмельницкой области прогремели два взрыва Политика, 10:09
Транзит российского газа через Украину вырос на 9,5% Бизнес, 10:02
Из каких стран в мире меньше всего хотят уезжать. Инфографика Экономика, 10:00
«Дивидендные аристократы» и акции роста: топ-3 новых бумаг Гонконга Инвестиции, 10:00
Тортеллини с кроликом и чкмерули из тигровых креветок: что заказать Стиль, 10:00
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 09:34
Польский генерал призвал «разоружиться» вместо поставок Украине «барахла» Политика, 09:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Роскосмос» отложил сход с орбиты корабля «Прогресс МС-21» Технологии и медиа, 09:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:02
Квартиру Дмитрия Мазурова на Остоженке продадут почти за ₽1 млрд Бизнес, 09:00
10 лучших корейских сериалов. Что посмотреть кроме «Игры в кальмара» Life, 09:00
Как шумы от кораблей вредят морским обитателям Зеленая экономика, 09:00
Военные США не нашли обломков неопознанных объектов и завершили поиски Политика, 08:48
Бизнес ,  
0 

Квартиру Дмитрия Мазурова на Остоженке продадут почти за ₽1 млрд

Таунхаус бизнесмена Мазурова в центре Москвы продадут на торгах за ₽920 млн
Квартиру основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в Хамовниках выставили на торги в рамках банкротства за 920 млн руб. Он находится под арестом с 2019 года по обвинению в присвоении $29 млн и растрате 473 млн руб.
Сбербанк SBER ₽159,73 +0,95% Купить
Дмитрий Мазуров
Дмитрий Мазуров (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Московская квартира основателя группы «Новый поток» и Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова, в отношении которого в январе 2020 года началась процедура банкротства по заявлению кредиторов, выставлена на торги, следует из информации на портале «Федресурс».

Начальная цена этой квартиры площадью 493,7 кв. м (в ней четыре этажа и подвал), расположенной в 1-ом Зачатьевском переулке рядом с Остоженкой, и двух машиномест — 920 млн руб., указано в документации торгов. В квартире, судя по фотографиям, размещенным на портале для реализация непрофильных и залоговых активов Сбербанка (основной кредитор Мазурова), есть бассейн, сауна и терраса на крыше.

Аукцион пройдет в начале апреля, желающие принять в нем участие должны до конца марта внести задаток в 5% от начальной стоимости лота (46 млн руб.).

Мазуров был задержан в 2019 году, его обвиняют в присвоении $29 млн средств Сбербанка и растрате 473 млн руб., принадлежавших Антипинскому НПЗ. Уголовное дело было возбуждено по заявлению главы банка Германа Грефа. В 2015 году Сбербанк выдал один из кредитов на строительство Антипинского НПЗ на $100 млн, но из них не получил обратно $29 млн. Всего банк предоставил заводу кредиты на $2,9 млрд, личные поручительства по которым давал Мазуров. Кроме Сбербанка, среди кредиторов бизнесмена — Промсвязьбанк, ВТБ, Московский Кредитный Банк, Абсолют Банк.

Весной 2022 года в рамках процедуры банкротства квартиру Мазурова с машиноместами оценили в 757 млн руб., а в августе 2022-го ее цена снизилась до 474 млн руб., следует из сообщений на сайте «Федресурса». Финансовый управляющий Мазурова Алексей Харланов, который организует эти торги, не стал отвечать на вопросы РБК по телефону, пояснив, что не общается с журналистами.

Квартира Мазурова — это таунхаус в комплексе «Палаты Муравьевых», построенном в 2002 году. В декабре 2022 году квартира в этом комплексе с примерно такой же площадью (470 кв. м) продавалась на онлайн-порталах за 490 млн руб.

Читайте на РБК Pro
«Месть» китайских туристов: как возвращение путешествий поддержит отрасль
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Почему устойчивость складского рынка Москвы и области сейчас непоколебима
Три ошибки, которые превратят хранилище данных в финансовую пропасть

Жилой комплекс &laquo;Палаты Муравьёвых&raquo;, Москва
Жилой комплекс «Палаты Муравьёвых», Москва (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Спрос на подобные объекты сильно снизился, так как в основном люди, обладающие таким бюджетом, выбирают покупку недвижимости в ОАЭ, Турции и в странах Азии, говорит гендиректор Apple Real Estate Данила Савченко. «Подобные объекты не несут в себе инвестиционной привлекательности, их в основном покупают для жизни, а в текущей геополитической обстановке такие покупки не совершают», — объясняет он. Те люди, которые не хотят покупать недвижимость за границей, сейчас инвестируют в лоты со скидкой, чтобы потом они выросли в цене и принесли доход, поясняет эксперт.

Покупателей на этот объект найти будет сложно, уверен собеседник РБК в другом агентстве недвижимости, специализирующемся на продажах элитных квартир. «Очень непопулярный метраж, дом зажат внутри других построек и слишком высокая цена — почти 2 млн рублей за метр», — говорит он.

Спрос на элитные квартиры в новостройках Москвы в прошлом году снизился более, чем в два раза. Одни покупатели заняли выжидательную позицию, отложив покупку недвижимости, другие — полностью отказались от сделок или использовали возможность релокации семьи и бизнеса в другую страну, поясняли эксперты. Спрос просел после начала боевых действий на Украине 24 февраля, а затем после объявления частичной мобилизации в сентябре.

Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
При участии
Евгения Чернышова
Недвижимость элитная недвижимость торги Дмитрий Мазуров Москва Сбербанк
Материалы по теме
Спрос на новые элитные квартиры в Москве упал вдвое
Бизнес
Россияне потратили на элитные квартиры в новостройках Сочи ₽25 млрд
Бизнес
Россияне поставили рекорд по покупке жилья в Турции
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter