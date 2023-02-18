Квартиру Дмитрия Мазурова на Остоженке продадут почти за ₽1 млрд

Квартиру основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в Хамовниках выставили на торги в рамках банкротства за 920 млн руб. Он находится под арестом с 2019 года по обвинению в присвоении $29 млн и растрате 473 млн руб.

Дмитрий Мазуров (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Московская квартира основателя группы «Новый поток» и Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова, в отношении которого в январе 2020 года началась процедура банкротства по заявлению кредиторов, выставлена на торги, следует из информации на портале «Федресурс».

Начальная цена этой квартиры площадью 493,7 кв. м (в ней четыре этажа и подвал), расположенной в 1-ом Зачатьевском переулке рядом с Остоженкой, и двух машиномест — 920 млн руб., указано в документации торгов. В квартире, судя по фотографиям, размещенным на портале для реализация непрофильных и залоговых активов Сбербанка (основной кредитор Мазурова), есть бассейн, сауна и терраса на крыше.

Аукцион пройдет в начале апреля, желающие принять в нем участие должны до конца марта внести задаток в 5% от начальной стоимости лота (46 млн руб.).

Мазуров был задержан в 2019 году, его обвиняют в присвоении $29 млн средств Сбербанка и растрате 473 млн руб., принадлежавших Антипинскому НПЗ. Уголовное дело было возбуждено по заявлению главы банка Германа Грефа. В 2015 году Сбербанк выдал один из кредитов на строительство Антипинского НПЗ на $100 млн, но из них не получил обратно $29 млн. Всего банк предоставил заводу кредиты на $2,9 млрд, личные поручительства по которым давал Мазуров. Кроме Сбербанка, среди кредиторов бизнесмена — Промсвязьбанк, ВТБ, Московский Кредитный Банк, Абсолют Банк.

Весной 2022 года в рамках процедуры банкротства квартиру Мазурова с машиноместами оценили в 757 млн руб., а в августе 2022-го ее цена снизилась до 474 млн руб., следует из сообщений на сайте «Федресурса». Финансовый управляющий Мазурова Алексей Харланов, который организует эти торги, не стал отвечать на вопросы РБК по телефону, пояснив, что не общается с журналистами.

Квартира Мазурова — это таунхаус в комплексе «Палаты Муравьевых», построенном в 2002 году. В декабре 2022 году квартира в этом комплексе с примерно такой же площадью (470 кв. м) продавалась на онлайн-порталах за 490 млн руб.

Жилой комплекс «Палаты Муравьёвых», Москва (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Спрос на подобные объекты сильно снизился, так как в основном люди, обладающие таким бюджетом, выбирают покупку недвижимости в ОАЭ, Турции и в странах Азии, говорит гендиректор Apple Real Estate Данила Савченко. «Подобные объекты не несут в себе инвестиционной привлекательности, их в основном покупают для жизни, а в текущей геополитической обстановке такие покупки не совершают», — объясняет он. Те люди, которые не хотят покупать недвижимость за границей, сейчас инвестируют в лоты со скидкой, чтобы потом они выросли в цене и принесли доход, поясняет эксперт.

Покупателей на этот объект найти будет сложно, уверен собеседник РБК в другом агентстве недвижимости, специализирующемся на продажах элитных квартир. «Очень непопулярный метраж, дом зажат внутри других построек и слишком высокая цена — почти 2 млн рублей за метр», — говорит он.

Спрос на элитные квартиры в новостройках Москвы в прошлом году снизился более, чем в два раза. Одни покупатели заняли выжидательную позицию, отложив покупку недвижимости, другие — полностью отказались от сделок или использовали возможность релокации семьи и бизнеса в другую страну, поясняли эксперты. Спрос просел после начала боевых действий на Украине 24 февраля, а затем после объявления частичной мобилизации в сентябре.