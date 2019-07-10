Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд

Иск подал бывший сенатор и экс-партнер бизнесменов по ТНК Леонид Лебедев, который настаивал, что ему полагается доля от $54,5 млрд, которые «Роснефть» в 2013 году заплатила за ТНК-BP

Виктор Вексельберг (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.

Исковые требования Лебедева, который в 2002-2015 годах представлял в Совете Федерации Чувашию, составляли $2 млрд. Спор касался приобретения «Роснефтью» ТНК-BP: Лебедев настаивал, что ему должны были выплатить деньги, полученные от продажи компании. Три бизнесмена участвовали в приватизации ТНК в 1990-х, акционерное соглашение они заключили в 2001 году. В соглашении фиксировались его права на 15% прибыли компании и на долю в структуре, через которую партнеры владели ТНК. В 2003 году была создана ТНК-BP — Лебедев в числе владельцев не значился. В 2014 году ее приобрела «Роснефть» за $54,5 млрд. В суде Лебедев пытался доказать, что имеет право на часть этих денег. Ответчики уверяли, что расплатились с экс-сенатором еще при создании ТНК-BP.

Иск Лебедев к бывшим партнерам подал в феврале 2014 года. Он настаивал, что акционерное соглашение наделяло его правом на долю в правопреемнице структуры, через которую бизнесмены владели ТНК.

Судья Салианн Скарпулла в итоге постановила, что акционерное соглашение 2001 года признавало получение взносов от Лебедева в бизнес, но не наделяло его правом на дальнейшие компенсации и не являлось действительным контрактом, так как на нем не было подписи Блаватника, передает Bloomberg.

Представители Лебедева, Вексельберга и Блаватника отказались от комментариев РБК. Адвокат Лебедева Майкл Миллер заявил агентству Bloomberg, что его клиент планирует подать апелляцию на решение суда.