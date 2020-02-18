ФАС вернулась к идее аукционов на вылов рыбы взамен исторических квот

ФАС вновь предлагает вернуться в аукционам, на которых будут разыгрываться квоты на вылов рыбы, которые сейчас закреплены за предприятиями по историческому признаку. Речь идет о 1 мн т биоресурсов и почти ₽250 млрд выручки рыбаков

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Федеральная антимонопольная служба вновь предлагает вернуться к распределению прав на добычу рыбы через аукционы, рассказал РБК источник, знакомый с планами ведомства. Такой пункт служба предлагает включить в готовящийся указ президента об основных направлениях госполитики в сфере конкуренции на 2021-2025 год, уточнил собеседник РБК.

Новый проект Национального плана по развитию конкуренции на следующие пять лет ФАС обсуждает с прошлого года. В декабре документ одобрили эксперты, до 1 марта 2020 года он должен быть направлен в правительство.

Предложение о возврате к «аукционому принципу» при распределении водных биоресурсов действительно содержится в документе, подтвердил РБК через пресс-службу замруководителя ФАС Михаил Евраев. По его словам, мера направлена «на развитие рынка и привлечение в отрасль инвесторов». Проект документа разрабатывается и сейчас находится на согласовании с заинтересованными органами исполнительной власти, добавили в ФАС. Росрыболовство получило предложение ФАС перейти к распределению прав на добычу водных биоресурсов на аукционах и сейчас обсуждает эту инициативу, сообщил представитель агентства.

Про планы ФАС сообщили и «Ведомости» со ссылкой текст проекта президентского указа.

Выставлять на торги квоты на вылов рыбы ФАС предлагает не в первый раз: поручение разработать механизм электронных аукционов, на которых бы раз в три—пять лет распределялись квоты на вылов рыбы, было в утвержденной правительством в августе 2018 года «дорожной карте» по развитию конкуренции. В этом же документе было и поручение распределить через подобные аукционы до половины квот на вылов краба. Но против идеи разыгрывать на торгах все закрепленные за предприятиями рыбные квоты выступил Минсельхоз, и в итоге правительство исключило этот пункт из «дорожной карты». На аукционы в прошлом году были выставлены только 50% квот от общего допустимого улова крабов, самого ценного водного биоресурса.