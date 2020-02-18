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ФАС вернулась к идее аукционов на вылов рыбы взамен исторических квот

ФАС вновь предлагает вернуться в аукционам, на которых будут разыгрываться квоты на вылов рыбы, которые сейчас закреплены за предприятиями по историческому признаку. Речь идет о 1 мн т биоресурсов и почти ₽250 млрд выручки рыбаков
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба вновь предлагает вернуться к распределению прав на добычу рыбы через аукционы, рассказал РБК источник, знакомый с планами ведомства. Такой пункт служба предлагает включить в готовящийся указ президента об основных направлениях госполитики в сфере конкуренции на 2021-2025 год, уточнил собеседник РБК.

Новый проект Национального плана по развитию конкуренции на следующие пять лет ФАС обсуждает с прошлого года. В декабре документ одобрили эксперты, до 1 марта 2020 года он должен быть направлен в правительство.

Предложение о возврате к «аукционому принципу» при распределении водных биоресурсов действительно содержится в документе, подтвердил РБК через пресс-службу замруководителя ФАС Михаил Евраев. По его словам, мера направлена «на развитие рынка и привлечение в отрасль инвесторов». Проект документа разрабатывается и сейчас находится на согласовании с заинтересованными органами исполнительной власти, добавили в ФАС. Росрыболовство получило предложение ФАС перейти к распределению прав на добычу водных биоресурсов на аукционах и сейчас обсуждает эту инициативу, сообщил представитель агентства.

Про планы ФАС сообщили и «Ведомости» со ссылкой текст проекта президентского указа.

Выставлять на торги квоты на вылов рыбы ФАС предлагает не в первый раз: поручение разработать механизм электронных аукционов, на которых бы раз в три—пять лет распределялись квоты на вылов рыбы, было в утвержденной правительством в августе 2018 года «дорожной карте» по развитию конкуренции. В этом же документе было и поручение распределить через подобные аукционы до половины квот на вылов краба. Но против идеи разыгрывать на торгах все закрепленные за предприятиями рыбные квоты выступил Минсельхоз, и в итоге правительство исключило этот пункт из «дорожной карты». На аукционы в прошлом году были выставлены только 50% квот от общего допустимого улова крабов, самого ценного водного биоресурса.

Сейчас 80% квот на добычу рыбы закреплены за рыбаками «по историческому принципу»: компании приобрели их на прошедших в 2000-х годах аукционах. Еще 20% выделено под так называемые «инвестиционные квоты»: получившее их предприятие должно построить суда на российских верфях или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. Помимо этого Росрыболовство ежегодно на специальных аукционах распределяет квоты, изъятые у недобросовестных пользователей, и квоты на вновь введенные в промысел объекты.

Если государство решит вернуться к «аукционному принципу», на торги, вероятно, будут выставлены квоты, которые закреплены за рыбаками по «историческому принципу», предполагает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его мнению, в этом случае на торги будут выставляться ресурсы, которые сейчас обеспечивают рыбакам около 40% выручки от вылова всех водных биоресурсов. По итогам 2019 года весь этот рынок ВАРПЭ оценивает в 600-610 млрд руб. Речь идет об 1 млн т водных биоресурсов с установленным общим допустимым уловом, а также о квотах на крабов, не распределенных в 2019 году на аукционах, и всем вылове лососей (около 400-500 тыс. т; права на их вылов регулируются не квотами, а через договоры на рыболовные участки).

Возврат к «аукционному принципу» распределения водных биоресурсов нарушит базовые принципы закона «О рыболовстве», предупреждает Зверев. В понедельник, 17 февраля, он направил письма вице-спикеру Госдумы Алексею Гордееву, президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину, а также губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой рассмотреть предлагаемые ФАС изменения.

Опыт крабов

Перевод на аукцион части квот по крабам уже показал положительный эффект, подчеркивает замруководителя ФАС Михаил Евраев. Первые за 15 лет «крабовые аукционы» прошли в октябре 2019 года: всего на аукционах было продано 35 лотов, в которые входили квоты на добычу крабов на Дальнем Востоке и в Северном бассейне. Общая сумма, которую государство заработало на тех торгах превысила 142 млрд руб. Самыми активными участниками аукционов стали компании, принадлежащие Глебу Франку, владельцу Русской рыбопромышленной компании — именно ее участники отрасли называли один из инициаторов пересмотра действовавшего механизма распределения квот, хотя в самой компании это опровергали.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: фас, аукционы, вылов рыбы
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