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BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
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Дело Baring Vostok ,  
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Что известно об инвестфонде Майкла Калви Baring Vostok Capital Partners
15 февраля был задержан основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек, трое из которых работают в фонде. Их подозревают в мошенничестве, дело связано с коммерческим спором вокруг банка «Восточный»
Майкл Калви (Фото: Олег Яковлев / РБК)
  • Baring Vostok Capital Partners был основан в 1994 году и специализируется на инвестициях в Россию и страны СНГ. Компания инвестирует в интернет и телекоммуникации, природные ресурсы, финансовые услуги, потребительские товары и услуги и другие сферы.
  • Согласно информации на официальном сайте, фонды Baring Vostok вложили $2,8 млрд в 80 проектов.
  • Технологические активы Baring Vostok: миноритарные доли в крупном региональном операторе связи «ЭР-Телеком», интернет-проектах Ivi, Profi.ru, Skyeng, ИT-компании 1С. У Baring Vostok была миноритарная доля в сервисе Avito, но в конце января южноафриканская медиагруппа Naspers объявила, что выкупит эту долю.
  • Активы в потребительском секторе: доли в продовольственном ретейлере «ВкусВилл», платформе электронной коммерции OZON.ru, сервисе для вызова врачей на дом Doc+, клубе распродаж товаров для мам Mamsy, российской сети Papa John's (развивается по мастер-франшизе), off-price ретейлер Familia, фармкомпании «Солофарм». Baring Vostok также владеет блокирующими пакетами сети медицинских центров «Семейный доктор» и частного многопрофильного оператора госпиталей и поликлиник Европейский медицинский центр (ЕМС).
  • В 2008 году Baring Vostok инвестировал в девелоперскую группу «Эталон» Вячеслава Заренкова, купив 15%. К 2011 году компания провела IPO. В 2017 году Baring Vostok и семья Заренкова решили продать около 10% акций девелопера. Сейчас у Baring Vostok осталось 5,7%, у семьи — 30,7%. Переговоры о покупке «Эталона» сейчас ведет АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
  • Структуры Baring Vostok активно инвестировали в медиа. Еще в 2002 году фонды стали акционерами телевизионного холдинга «СТС Медиа». Из этого проекта Baring Vostok вышел в 2006 году, когда холдинг провел IPO на NASDAQ.
  • В 2015 году один из фондов Baring Vostok за $45,5 млн купил у шведской Modern Times Group семейство телевизионных каналов Viasat, которые вещают в том числе и в России. 80% их российского бизнеса были отданы Национальной медиа группе — так каналы стали соответствовать вступившим в силу с января 2016 года законодательным требованиям, запретившим иностранцам владеть более 20% в любом российском СМИ. Baring Vostok остается владельцем Viasat.
  • С 2005 года структуры Baring Vostok стали совладельцами оператора наружной рекламы Gallery, который тогда стал вторым по величине игроком в своем сегменте. Однако дальнейшему развитию Gallery мешали финансовые проблемы: в 2009 году компания допустила дефолт по облигациям и перешла под контроль держателей евробондов. В 2015 году Baring Vostok стала мажоритарным акционером Gallery, частично погасив ее задолженность перед Сбербанком. В ноябре 2018 года структуры Baring Vostok продали Gallery предпринимателю Ивану Таврину.
  • Baring Vostok был первым инвестфондом — акционером «Яндекса», приобретя в 2000 году 35,7% акций компании за $5,28 млн и оценив весь «Яндекс» почти в $15 млн. Компания выходила из капитала «Яндекса» в несколько этапов в 2014–2016 годах.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

В разные годы среди активов Baring Vostok были доли в компании Golden Telecom (до 2001 года, впоследствии компания была присоединена к «ВымпелКому»), сети аптек А5 (до 2017 года), производителе минеральной воды «Боржоми» (до 2002-го) и производителе кондитерских изделий «Сладко» (до 2005-го) и др.

Кого задержали в связи с коммерческим спором вокруг банка «Восточный»

Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok

Калви 51 год. Гражданин США. Окончил Лондонскую школу экономики и Университет Оклахомы. Работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за сделки M&A (mergers and acquisitions — слияния и поглощения) в нефтегазовой отрасли и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). С 1994 года работает в России, где основал ​фонд Baring Vostok Private Equity — один из крупнейших частных фондов страны. Имеет долю, в частности, в банке «Восточный» (раньше работал под брендом «Восточный экспресс»), «Профи.ру» и др. ​«Мы выбираем те отрасли, где российские компании могут быть конкурентоспособными на мировом рынке, прежде всего это отрасли ресурсные. Этим же мы руководствуемся, инвестируя в телекоммуникации и интернет-технологии, ведь это общемировой бизнес», — рассказывал Калви о работе фонда.

Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok

Учился в Институте стран Азии и Африки МГУ и бизнес-школе Крэнфилд в Бедфордшире, Великобритания. Работает в компании с 2012 года. До этого был сотрудником в московском фонде Foresight Capital Partners, где отвечал за проекты в энергетике и финансовом секторе, и в инвестиционном фонде в Лондоне Fjord Capital Partners. Женат, трое детей.

Филипп Дельпаль, партнер по финансовому сектору Baring Vostok

Дельпалю 46 лет. Он родился во Франции, учился в Высшей школе телекоммуникаций в Париже. Начинал карьеру в Европейском центре ядерных исследований в Женеве как инженер, но вскоре начал работать в структурах группы Societe Generale. В 2004 году возглавил дочерний банк группы в России Русфинанс Банк, затем стал президентом банка «БНП Париба Восток» и руководителем направления розничных банковских услуг группы BNP Paribas в России. В Baring Vostok с 2012 года. «Управляя компанией здесь, нужно очень быстро реагировать на все изменения, потому что иначе вы рискуете врезаться в стену. В других странах всегда больше времени для маневра, больше комфорта. В России словно в спорткаре — расслабиться не удастся, но и такого удовольствия вы больше нигде не получите», — рассказывал Дельпаль о работе в России.

Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok

Работает в фонде с 2009 года. Отвечает за проекты в области медиа, недвижимости и производства строительных материалов. До прихода в фонд работал в Альфа-банке и в X5 Retail Group N.V.

Алексей Кордичев, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк»

Кордичеву 41 год. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «финансы и кредит». С мая 2018 года занимает пост председателя совета директоров ПАО «Норвик Банк». Работал в Росбанке, банке «Русский стандарт», в 2013 году возглавил блок рисков «Восточного», а затем стал советником председателя правления этого банка.

Максим Владимиров, генеральный директор Первого коллекторского бюро

Окончил Военный финансово-экономический университет. Был назначен генеральным директором ПКБ два года назад. До этого отвечал за разработку и реализацию финансовой стратегии группы компаний «Медси».

Авторы: Сергей Соболев, Ольга Дубравицкая, Надежда Федорова, Анна Балашова
Теги: Baring Vostok Capital Partners
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