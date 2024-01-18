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ТМХ пообещал, что в новых плацкартах пассажиры не увидят «милые пяточки»

Гендиректор ТМХ: в новых вагонах пассажиры не увидят «милые пяточки» попутчиков
В январе РЖД сообщили, что до конца года запустят более широкие вагоны. В ТМХ уточнили, что новые вагоны будут не только купейными, но и плацкартными — больше пассажиры не увидят «милые пяточки» попутчиков в проходе
РЖД RU000A0JXN05 ₽990,73 +0,3% Купить
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Новый вагон расширенных габаритов планируется и в варианте с плацкартными местами, но пассажиры больше не увидят «милые пяточки» в проходе, пообещала, выступая на выставке «Россия», заместитель гендиректора «ТМХ Пассажирский транспорт» Валерия Шарафутдинова.

«Заверяю вас, что как только вагоны в габарите Т появятся, вы больше никогда не увидите эти милые пяточки в коридоре в плацкарте, а сможете абсолютно спокойно пройти в самом вагоне и даже с большим чемоданом», — цитирует ее «РИА Новости».

Вагоны габарита Т больше стандартных на 28 см в ширину и на 73 см в длину, полки в нем длиной 2 м вместо 183 см. РЖД введет их в эксплуатацию в декабре 2024 года.

Шарафутдинова уточнила, что вместительность таких вагонов будет на 11% больше стандартных: в купейном вагоне — 40 мест вместо 36, а в плацкартном — 60 вместо 54.

ТМХ — «Трансмашхолдинг» — крупнейший в России производитель подвижного состава для железных дорог и городских рельсовых систем.

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В 2023 году РЖД показали вагоны СВ с обновленным интерьером, в которых до двух метров увеличена длина багажных полок. Сами купе выполнены в светло-серых тонах, полки для пассажиров оранжевые. В них есть зарядки Type-C и USB-разъемы.

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София Шошина София Шошина
РЖД ТМХ вагоны плацкартные вагоны
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