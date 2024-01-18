ТМХ пообещал, что в новых плацкартах пассажиры не увидят «милые пяточки»
Новый вагон расширенных габаритов планируется и в варианте с плацкартными местами, но пассажиры больше не увидят «милые пяточки» в проходе, пообещала, выступая на выставке «Россия», заместитель гендиректора «ТМХ Пассажирский транспорт» Валерия Шарафутдинова.
«Заверяю вас, что как только вагоны в габарите Т появятся, вы больше никогда не увидите эти милые пяточки в коридоре в плацкарте, а сможете абсолютно спокойно пройти в самом вагоне и даже с большим чемоданом», — цитирует ее «РИА Новости».
Вагоны габарита Т больше стандартных на 28 см в ширину и на 73 см в длину, полки в нем длиной 2 м вместо 183 см. РЖД введет их в эксплуатацию в декабре 2024 года.
Шарафутдинова уточнила, что вместительность таких вагонов будет на 11% больше стандартных: в купейном вагоне — 40 мест вместо 36, а в плацкартном — 60 вместо 54.
ТМХ — «Трансмашхолдинг» — крупнейший в России производитель подвижного состава для железных дорог и городских рельсовых систем.
В 2023 году РЖД показали вагоны СВ с обновленным интерьером, в которых до двух метров увеличена длина багажных полок. Сами купе выполнены в светло-серых тонах, полки для пассажиров оранжевые. В них есть зарядки Type-C и USB-разъемы.
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