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АвтоВАЗ сообщил о планах продавать машины под новым брендом

Глава АвтоВАЗа сообщил о планах с весны продавать машины под новым брендом
Глава АвтоВАЗа Соколов пояснил, что выпускать машины новой марки будут на заводе в Петербурге. Компания подала заявку на регистрацию товарного знака в виде буквы «Х» в овале. Раньше на этом предприятии производили модели Nissan
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Весной АвтоВАЗ начнет продажу автомобилей под новым брендом, рассказал в интервью «России-24» глава компании Максим Соколов. Его название он не сообщил.

Выпускать машины будет петербургский завод АвтоВАЗа (бывшее предприятие Nissan, где выпускали модели Qashqai, Terrano, X-Trail; его мощность составляла 100 тыс. автомобилей в год). Неделю назад он подал заявку на регистрацию двух вариантов нового товарного знака. Оба выглядят как буква Х в овале.

Петербургское предприятие в 2022-м перешло в собственность ФГУП «НАМИ», в феврале 2023-го НАМИ выкупило его за €1 с оплатой в рублях по курсу в день платежа. В июне стало известно, что завод перезапущен в сотрудничестве с китайским партнером (каким, не уточнялось).

«Мы уже сказали, что линейка нашей продукции будет расширяться. В том числе за счет партнерских лицензионных проектов», — сообщил Соколов. Он пообещал, что машины новой марки будут «самостоятельной продукцией», купить их можно будет в дилерских центрах Lada.

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После ухода многих западных автопроизводителей с российского рынка на него началась экспансия китайских брендов (Omoda, Livan, Geely и т.д.), а также перезапуск отечественных, в частности «Москвича».

Эти автомобили производят в Москве, на бывшем заводе Renault, который перешел в собственность столичного правительства в мае 2022-го. В договоренностях содержится опцион обратного выкупа в течение шести лет. Французская компания сочла уход из России болезненным, но необходимым.

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Производство «Москвичей» запустили в ноябре 2022 года. За год было продано свыше 13 тыс. автомобилей. Выпускаются три модели: кроссовер «Москвич 3» (от 1,83 млн руб. на момент публикации, согласно данным на сайте завода), электромобиль «Москвич 3е» (от 3 млн руб.), седан «Москвич 6» (от 2,136 млн руб.).

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