Еврокомиссия заподозрила «Северсталь» в демпинге

Еврокомиссия проведет расследование поставок «Северстали» в Европу: местные металлурги пожаловались на рост объемов импорта из России и низкие цены. Сама компания, зарабатывающая больше 25% выручки в ЕС, демпинг отрицает

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Европейская комиссия начала расследование по пересмотру пошлин на импорт стальной продукции «Северстали» Алексея Мордашова. Об этом регулятор Евросоюза сообщил в своем официальном журнале (Official Journal of the European Union) в понедельник, 18 января.

Представитель «Северстали» заявил, что компания поставляла и поставляет продукцию в Евросоюз в полном соответствии с международным законодательством, в рамках установленных квот. «Мы будем участвовать в пересмотре (расследовании Еврокомиссии — РБК) и доказывать, что компания не допускает демпинга при поставках в страны Евросоюза», — подчеркнул он.

Как могут измениться условия для «Северстали»

Расследование Еврокомиссии, которое должно завершиться в течение 12 месяцев, касается поставок горячекатаного проката «Северстали» в Евросоюз в 2020 году. Сталь компании Мордашова уже облагается антидемпинговыми пошлинами: с октября 2017 года «Северсталь» платит €17,6 ($19,35) за тонну горячекатаного проката при поставке в Евросоюз. Такие условия действуют до октября 2022-го.

Но Европейская ассоциация сталелитейной промышленности (Eurofer), по запросу которой Еврокомиссия и начала расследование, выявила, что «Северсталь» приняла стратегическое решение увеличить экспорт стали в Евросоюз, говорится в сообщении регулятора. Кроме того, европейские металлурги утверждают, что на российском рынке у «Северстали» цены выше экспортных и демпинговая маржа существенно выше уровня 5,3%, который установило расследование Еврокомиссии в 2017 году.