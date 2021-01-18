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Еврокомиссия заподозрила «Северсталь» в демпинге

Еврокомиссия проведет расследование поставок «Северстали» в Европу: местные металлурги пожаловались на рост объемов импорта из России и низкие цены. Сама компания, зарабатывающая больше 25% выручки в ЕС, демпинг отрицает
«Северсталь» CHMF ₽1 343,4 -0,1% Купить
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Европейская комиссия начала расследование по пересмотру пошлин на импорт стальной продукции «Северстали» Алексея Мордашова. Об этом регулятор Евросоюза сообщил в своем официальном журнале (Official Journal of the European Union) в понедельник, 18 января.

Представитель «Северстали» заявил, что компания поставляла и поставляет продукцию в Евросоюз в полном соответствии с международным законодательством, в рамках установленных квот. «Мы будем участвовать в пересмотре (расследовании Еврокомиссии — РБК) и доказывать, что компания не допускает демпинга при поставках в страны Евросоюза», — подчеркнул он.

Как могут измениться условия для «Северстали»

Расследование Еврокомиссии, которое должно завершиться в течение 12 месяцев, касается поставок горячекатаного проката «Северстали» в Евросоюз в 2020 году. Сталь компании Мордашова уже облагается антидемпинговыми пошлинами: с октября 2017 года «Северсталь» платит €17,6 ($19,35) за тонну горячекатаного проката при поставке в Евросоюз. Такие условия действуют до октября 2022-го.

Но Европейская ассоциация сталелитейной промышленности (Eurofer), по запросу которой Еврокомиссия и начала расследование, выявила, что «Северсталь» приняла стратегическое решение увеличить экспорт стали в Евросоюз, говорится в сообщении регулятора. Кроме того, европейские металлурги утверждают, что на российском рынке у «Северстали» цены выше экспортных и демпинговая маржа существенно выше уровня 5,3%, который установило расследование Еврокомиссии в 2017 году.

Но, согласно данным Metalbulletin и БКС, в Европе цены на горячекатаный прокат выше, чем в России: индекс цен на горячекатаный прокат в Европе 15 января достигал €716 ($869,9) за тонну, экспортные котировки цен на эту продукцию из России составляли $723 за тонну, в то время как розничные цены в Москве — лишь $684 за тонну.

Eurofer также предоставила регулятору информацию о планах российской компании нарастить мощности по производству стали несмотря на слабый спрос на внутреннем рынке — в России. Европейская ассоциация в мае 2020 года уже обращалась к Еврокомиссии с просьбой пересмотреть пошлины для «Северстали»: по ее мнению, пошлины стоило повысить втрое, исходя из анализа данных с апреля 2019 года по март 2020 года. РБК направил запрос в Eurofer.

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По подсчетам Eurofer, за январь—май 2020 года Россия поставила в ЕС более 800 тыс. т горячекатаного проката — на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам года (официальные данные пока не опубликованы) Eurofer ожидает, что Россия станет крупнейшим поставщиком этой стальной продукции в ЕС.

Расследование Еврокомиссии приведет к увеличению пошлин для «Северстали» до уровня в 15-25% от цены поставок, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. «О свободной торговле можно уже забыть, важно понять, как добиться снижения размера антидемпинговой пошлины, которую европейцы готовы будут объявить», — отметил он. Худалов не исключил, что после «Северстали» аналогичные обвинения скоро будут предъявлены и другим крупным российским производителям стали.

В текущей ситуации, когда на рынке ЕС происходит «взрывной рост» цен и наблюдается дефицит горячекатаного проката, от ужесточения мер пострадают, в первую очередь, европейские потребители стали, предупреждает представитель «Северстали».

Россия выиграла спор с Евросоюзом об учете низких цен на газ и тепло
Экономика
Фото:David W Cerny / Reuters

В июле 2020 года Россия выиграла многолетний спор с Евросоюзом о применении так называемых энергокорректировок. Третейская группа в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) встала на сторону России в споре с ЕС в отношении якобы нерыночного характера российской экономики. Она признала противоречащей правилам ВТО практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях по выявлению поставок товаров по заниженной стоимости в ущерб конкуренции не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья. Такой подход стал применяться ЕС еще в отношении советского экспорта, он основан на предположении о нерыночном характере ценообразования в России — в частности, на газ.

Однако окончательного решения по этому спору вынесено до сих пор не было, поскольку Евросоюз обжаловал выводы Третейской группы, но апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 года — это произошло после того, как США заблокировали назначение новых арбитров после истечения полномочий у предыдущих. «То, что позицию России в споре с Евросоюзом поддержала ВТО, могло бы быть аргументом для «Северстали» в доказывании своей позиции и оспаривании повышения пошлин, однако, решения по суду так и не принято, оно подвисло по вине европейской стороны», — говорит Худалов

Насколько для компании важен европейский рынок

По данным источника, близкого к «Северстали», российская компания поставила в 2020 году в Евросоюз около 1,6 млн т горячекатаной стали, увеличив поставки по сравнению с предыдущим годом на 4,5%. Европейский рынок занял 26% в выручке «Северстали» по итогам девяти месяцев прошлого года.

Как говорил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в интервью РБК в декабре, компания считает, что уже существующие квоты в Европе (для горячекатаных рулонов сохранена единая глобальная квота, распределенная по кварталам, без выделения отдельных лимитов для конкретных стран, но доля одной страны не может превышать 30% от общего показателя) были введены «неправомерно». Он отметил, что компания будет защищать свои интересы в рамках правового поля при очередных пересмотрах квот и пошлин. Но топ-менеджер тогда выразил сомнение, что будут вводиться новые ограничения при условии, что процедура пересмотра будет выполняться «корректно».

Глава «Северстали» — РБК: «Все немножко расслабились из-за коронавируса»
Бизнес
Александр Шевелев
Глава «Северстали» признавал, что Европа — наиболее выгодный для компании экспортный рынок с точки зрения логистики. Но при этом подчеркивал, что компания в первую волну пандемии коронавируса показала способность быстро переключаться на другие рынки. «Тогда мы наращивали поставки в Среднюю Азию, Юго-Восточную Азию и Северную Африку», — сказал он.

Автор
Светлана Бурмистрова
«Северсталь» Алексей Мордашов демпинг
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