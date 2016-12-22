Бизнесмена арестовали по делу о хищении ₽100 млн при разработке подлодки

Гендиректор АО «Новит Про» Валерий Пшеничный арестован до 15 марта по делу о хищении 100 млн руб. при выполнении госконтракта для Минобороны. По версии следствия, компания завысила стоимость работ при проектировании подлодки

Фото: Илья Курганов / ТАСС

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга до 15 марта арестовал генерального директора АО «Новит Про» Валерия Пшеничного, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

18 января «РБК Петербург» сообщил, что полиция проводит обыск на крупнейшем судостроительном предприятии города «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную компанию, ОСК). Были задержаны гендиректор АО «Новит Про» Валерий Пшеничный и заместитель главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Глеб Емельченков.

По данным «Делового Петербурга», правоохранители нанесли визит на судостроительное предприятие в связи с расследованием уголовного дела о хищении 100 млн руб. при выполнении госконтракта для Минобороны. По версии следствия, задержанные завысили сумму контракта при выполнении заказа министерства.

Судостроители, знакомые с ситуацией, пояснили изданию, что «Адмиралтейские верфи» заказали компании «Новит Про» разработку трехмерной модели корпуса подводной лодки, которую верфи должны построить для военных, а также разработку документации, необходимой для ее ремонта и обслуживания. Сумма контракта составила около 1,3 млрд руб. По версии следствия, она была завышена на 100 млн руб. Работы не завершены.

По данным системы СПАРК, АО «Новит Про» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Гендиректором компании является Юрий Корельский. Чистая прибыль в 2014 году составила более 6,2 млн руб. в 2015-м — 124 тыс. руб. По итогам 2016 года компания получила 11,5 млн руб. убытка.

В конце февраля суд арестовал генерального директора «Воентелекома» Александра Давыдова. Он является фигурантом дела о хищениях при реализации контрактов на поставку оборудования для Минобороны. Контракты касались поставки, монтажа и наладки радиооборудования. Давыдов, по версии следствия, распорядился завысить стоимость работ. Ущерб оценивается в 460 млн руб.



Экс-гендиректор «Воентелекома» Николай Тамодин в апреле 2015 года был осужден на шесть лет колонии за мошенничество. Его признали виновным в том, что компания приобретала через субподрядчиков по заниженной цене некондиционные изделия, затем они переводились на баланс как новые. Ущерб оценили более чем в 700 млн руб.