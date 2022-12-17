Минтранс снизит сборы за обслуживание самолетов в регионах

Минтранс понизит ставки сборов для региональных самолетов, что должно помочь уменьшить цену авиабилетов. Но выпадающие доходы аэропортов придется компенсировать из бюджета, считает крупнейший оператор аэродромов на Дальнем Востоке

Пассажирский самолет Ан-24 якутской авиакомпании «Полярные авиалинии» в селе Верхневилюйск (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Минтранс подготовил приказ о снижении аэронавигационных и аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов в российских регионах, заявил замглавы ведомства Дмитрий Зверев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передал корреспондент РБК.

«Мы обсудили [приказ] с бизнесом, сейчас он обсуждается <...> в принципе со всеми регионами в рамках Сибирского и Дальневосточного федерального округов», — сказал чиновник. Так Зверев ответил на призыв главы Якутии Айсена Николаева (выступил на этом же заседании) применить нулевые ставки в аэропортах республики для развития воздушного транспорта в регионе.

По словам Николаева, сейчас на долю аэропортового обслуживания в стоимости билета на рейсы по республике приходится до 20%, тогда как на московских рейсах — не более 2%. Во многих случаях эти ставки запредельно высоки — в разы, а иногда и в десятки раз выше, чем сборы аэропортов в европейской части России, сказал РБК представитель единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

«Предложение республики было обнулить ставки, но приказом предусмотрено 0,25 [от действующих ставок]», — сказал Зверев, имея в виду, что тарифы будут сокращены в два-четыре раза (к некоторым самолетам уже применяется коэффициент 0,5). До 1 января 2023 года приказ будет внесен на регистрацию в Минюст.

Кого коснутся изменения приказа

Действующие правила формирования тарифов и сборов за обслуживание самолетов в аэропортах и воздушном пространстве утверждены Минтрансом в июле 2012 года. Согласно этим правилам, коэффициент 0,25 применяется к воздушным судам с максимальной взлетной массой до 5 т. То есть он не распространяется на основные самолеты, летающие по местным и региональным авиалиниям: к примеру, 19-местные DHC-6 (5,6 т) и L-410 (6,6 т), 30-местные Як-40 (16,1 т) и 50-местные Ан-24 (21,8 т).

Проект приказа предусматривает в том числе применение такого понижающего коэффициента для воздушных судов взлетной массой до 5,7 т по четырем сборам: за аэронавигационное обслуживание на маршрутах полета и в районе аэродрома, за взлет-посадку и обеспечение авиационной безопасности, пояснил РБК источник в Минтрансе. По словам другого собеседника в этом ведомстве, перевозчики просили снизить сборы также с воздушных судов с более тяжелой взлетной массой, выполняющих местные (региональные) полеты. РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Росавиации.

В 2021 году полетами на местных авиалиниях воспользовались 2,6 млн пассажиров, что на 48,6% больше, чем в 2020-м. «99,9% всего объема работы на местных авиалиниях выполняется в четырех федеральных округах: Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном», — говорил в начале декабря в интервью РБК глава «Авроры» Константин Сухоребрик. Он указывал на то, что снижение аэропортовых сборов может стать альтернативой дополнительным субсидиям перевозок. У авиакомпаний растет себестоимость услуг на фоне повышения стоимости поддержания летной годности самолетов из-за западных санкций, добавляет Владимир Никифоров, гендиректор авиакомпании «Сибирская легкая авиация» (летает в аэропорты Сибири и Дальнего Востока, в том числе на самолетах L-410). Это решение Минтранса позволит авиакомпании стать немного привлекательнее по стоимости услуг, сказал он.

Но аэропортовые сборы — один из основных источников доходов для региональных и местных аэропортов. В случае применения такого понижающего коэффициента на дополнительные типы самолетов сумма выпадающих доходов крупнейшего федерального казенного предприятия (ФКП) «Аэропорты Севера» (оператор 30 аэродромов в Якутии и Магаданской области) в течение года составит 250–300 млн руб., сказал РБК его гендиректор Вадим Волков. Снижение стоимости пассажирского билета для Ан-24 составит порядка 2,5–3%, то есть влияние аэропортовых сборов на цену незначительно, считает он. «В любом случае выпадающие доходы должны будут возмещаться из соответствующего уровня бюджета», — отметил Волков. В пресс-службе Минфина сообщили, что не получали подобных предложений Минтранса.