Минтранс снизит сборы за обслуживание самолетов в регионах
Минтранс подготовил приказ о снижении аэронавигационных и аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов в российских регионах, заявил замглавы ведомства Дмитрий Зверев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передал корреспондент РБК.
«Мы обсудили [приказ] с бизнесом, сейчас он обсуждается <...> в принципе со всеми регионами в рамках Сибирского и Дальневосточного федерального округов», — сказал чиновник. Так Зверев ответил на призыв главы Якутии Айсена Николаева (выступил на этом же заседании) применить нулевые ставки в аэропортах республики для развития воздушного транспорта в регионе.
По словам Николаева, сейчас на долю аэропортового обслуживания в стоимости билета на рейсы по республике приходится до 20%, тогда как на московских рейсах — не более 2%. Во многих случаях эти ставки запредельно высоки — в разы, а иногда и в десятки раз выше, чем сборы аэропортов в европейской части России, сказал РБК представитель единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».
«Предложение республики было обнулить ставки, но приказом предусмотрено 0,25 [от действующих ставок]», — сказал Зверев, имея в виду, что тарифы будут сокращены в два-четыре раза (к некоторым самолетам уже применяется коэффициент 0,5). До 1 января 2023 года приказ будет внесен на регистрацию в Минюст.
Кого коснутся изменения приказа
Действующие правила формирования тарифов и сборов за обслуживание самолетов в аэропортах и воздушном пространстве утверждены Минтрансом в июле 2012 года. Согласно этим правилам, коэффициент 0,25 применяется к воздушным судам с максимальной взлетной массой до 5 т. То есть он не распространяется на основные самолеты, летающие по местным и региональным авиалиниям: к примеру, 19-местные DHC-6 (5,6 т) и L-410 (6,6 т), 30-местные Як-40 (16,1 т) и 50-местные Ан-24 (21,8 т).
Проект приказа предусматривает в том числе применение такого понижающего коэффициента для воздушных судов взлетной массой до 5,7 т по четырем сборам: за аэронавигационное обслуживание на маршрутах полета и в районе аэродрома, за взлет-посадку и обеспечение авиационной безопасности, пояснил РБК источник в Минтрансе. По словам другого собеседника в этом ведомстве, перевозчики просили снизить сборы также с воздушных судов с более тяжелой взлетной массой, выполняющих местные (региональные) полеты. РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Росавиации.
В 2021 году полетами на местных авиалиниях воспользовались 2,6 млн пассажиров, что на 48,6% больше, чем в 2020-м. «99,9% всего объема работы на местных авиалиниях выполняется в четырех федеральных округах: Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном», — говорил в начале декабря в интервью РБК глава «Авроры» Константин Сухоребрик. Он указывал на то, что снижение аэропортовых сборов может стать альтернативой дополнительным субсидиям перевозок. У авиакомпаний растет себестоимость услуг на фоне повышения стоимости поддержания летной годности самолетов из-за западных санкций, добавляет Владимир Никифоров, гендиректор авиакомпании «Сибирская легкая авиация» (летает в аэропорты Сибири и Дальнего Востока, в том числе на самолетах L-410). Это решение Минтранса позволит авиакомпании стать немного привлекательнее по стоимости услуг, сказал он.
Но аэропортовые сборы — один из основных источников доходов для региональных и местных аэропортов. В случае применения такого понижающего коэффициента на дополнительные типы самолетов сумма выпадающих доходов крупнейшего федерального казенного предприятия (ФКП) «Аэропорты Севера» (оператор 30 аэродромов в Якутии и Магаданской области) в течение года составит 250–300 млн руб., сказал РБК его гендиректор Вадим Волков. Снижение стоимости пассажирского билета для Ан-24 составит порядка 2,5–3%, то есть влияние аэропортовых сборов на цену незначительно, считает он. «В любом случае выпадающие доходы должны будут возмещаться из соответствующего уровня бюджета», — отметил Волков. В пресс-службе Минфина сообщили, что не получали подобных предложений Минтранса.