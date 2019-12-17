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Госдума одобрила новые правила расселения аварийного жилья
Фото: Сорокин Донат / ТАСС

Госдума во втором чтении приняла законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья. Финальное, третье чтение законопроекта запланировано на среду, 18 декабря.

Законопроект вносит поправки в жилищный кодекс и федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Согласно законопроекту, Фонд станет агентом правительства по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья гражданами. Раньше федеральные субсидии распределяли в том числе региональные власти.

Минстрой разработал первую версию законопроекта в феврале, а в ноябре он был принят в первом чтении. Одна из мер законопроекта — привлечение инвесторов к расселению аварийных домов. Девелоперы, которые будут предоставлять жилье переселенцам из аварийного фонда, расположенного на территории развития, получат субсидии. Для этого застройщики должны заключить с местными властями договоры развития застроенных территорий (РЗТ) или комплексного освоения территорий.

Первоначально предлагалось компенсировать застройщикам до 25% понесенных затрат на расселение жителей аварийных домов. Ко второму чтению норма предоставления субсидий изменилась — теперь застройщики смогут вернуть до 25% «нормативной стоимости переселения». Нормативная стоимость рассчитывается исходя из площади аварийных домов и нормативной стоимости квадратного метра, которую Минстрой определяет для каждого региона отдельно.

Законопроект предполагает возможность создания в регионах маневренного фонда, но проживать в нем переселенцы смогут не больше двух лет, после этого им должны будут предоставить постоянное жилье. Кроме того, собственники квартир в аварийных домах могут рассчитывать на денежное возмещение. Если человек владеет несколькими квартирами в аварийных домах, новую квартиру он сможет получить только взамен одной из квартир, в остальных случаях он может рассчитывать только на денежную компенсацию. Также получить деньги, но не новую квартиру смогут те, кто купил недвижимость в доме уже после признания его аварийным.

Законопроект также дает возможность выделять субсидии фонда или региональных бюджетов на покупку жилья после получения денежного возмещения для покрытия части расходов на уплату процентов по ипотеке. Предложение расселять аварийное жилье только за счет льготной ипотеки, которое член комитета по бюджету Дмитрий Юрков направил на имя вице-премьера правительства России Виталия Мутко, на пленарном заседании Госдумы не рассматривалось.

Расселение аварийного жилья включено в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». Планируется, что к концу 2025 года будет расселено почти 12 млн кв. м, в которых живут 664,2 тыс. человек. Это жилье было признано аварийным на 1 января 2017 года. В новом законопроекте указано, что Фонд содействия реформированию ЖКХ сможет выделять деньги и на переселение людей из домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. Для этого в регионах должны быть созданы специальные программы.

Теги: аварийное жилье, Минстрой, недвижимость
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