Госдума одобрила новые правила расселения аварийного жилья

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Госдума во втором чтении приняла законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья. Финальное, третье чтение законопроекта запланировано на среду, 18 декабря.

Законопроект вносит поправки в жилищный кодекс и федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Согласно законопроекту, Фонд станет агентом правительства по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья гражданами. Раньше федеральные субсидии распределяли в том числе региональные власти.

Минстрой разработал первую версию законопроекта в феврале, а в ноябре он был принят в первом чтении. Одна из мер законопроекта — привлечение инвесторов к расселению аварийных домов. Девелоперы, которые будут предоставлять жилье переселенцам из аварийного фонда, расположенного на территории развития, получат субсидии. Для этого застройщики должны заключить с местными властями договоры развития застроенных территорий (РЗТ) или комплексного освоения территорий.

Первоначально предлагалось компенсировать застройщикам до 25% понесенных затрат на расселение жителей аварийных домов. Ко второму чтению норма предоставления субсидий изменилась — теперь застройщики смогут вернуть до 25% «нормативной стоимости переселения». Нормативная стоимость рассчитывается исходя из площади аварийных домов и нормативной стоимости квадратного метра, которую Минстрой определяет для каждого региона отдельно.

Законопроект предполагает возможность создания в регионах маневренного фонда, но проживать в нем переселенцы смогут не больше двух лет, после этого им должны будут предоставить постоянное жилье. Кроме того, собственники квартир в аварийных домах могут рассчитывать на денежное возмещение. Если человек владеет несколькими квартирами в аварийных домах, новую квартиру он сможет получить только взамен одной из квартир, в остальных случаях он может рассчитывать только на денежную компенсацию. Также получить деньги, но не новую квартиру смогут те, кто купил недвижимость в доме уже после признания его аварийным.