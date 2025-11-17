Аналитик Bernstein предупредила о конце «золотой эры» владельца Лабубу

Популярность Лабубу снижается, а у ее производителя Pop Mart нет другой продукции, которая могли бы стимулировать рост, считает аналитик Bernstein Ху. Акции компании начали падать, «золотая эра», возможно, позади, пишет Bloomberg

Ажиотаж вокруг кукол Лабубу скоро достигнет своего пика, ситуация начинает напоминать цикл взлетов и падений, который окончился крахом «пузыря» линейки игрушек Beanie Babies в 1990-х, заявила Bloomberg старший аналитик по потребительским акциям в Азии в Bernstein в Гонконге Мелинда Ху. Агентство отмечает, что это «единственный аналитик, имеющий рейтинг продаж акций» Pop Mart — производителя кукол.

«Дефицит, охота, всплеск дофамина и вторичный рынок», подпитывающие популярность Лабубу, напоминают спекулятивный цикл Beanie Babies, — сказала Ху. — Я бы не советовала долгосрочным инвесторам размещать акции без фундаментальных изменений в стратегии компании».

Как пишет Bloomberg, «золотая эра» акций Pop Mart, возможно, уже закончилась: 23 октября они упали более чем на 9%, когда результаты компании за третий квартал превзошли прогнозы, но не смогли развеять опасения, что рост замедлится в 2026 году. В целом акции Pop Mart упали более чем на 30% по сравнению с августовским максимумом после скачка более чем на 1500% с начала года.

Инвесторы беспокоятся из-за зависимости успеха компании от Лабубу (на серию «Монстры», в которую входит эта игрушка, в первом полугодии 2025-го пришлось 35% по сравнению с 14% годом ранее) и не уверены, что другие товары Pop Mart смогут стимулировать рост, поясняет Ху.

По оценкам Bernstein, годовой рост выручки Pop Mart достигнет пика в 145% в этом году, а маржа будет постепенно снижаться по сравнению с текущим уровнем по мере увеличения маркетинговых расходов на поддержание популярности продукции и финансирование зарубежной экспансии.

По данным Bloomberg, большинство аналитиков пока придерживается оценки, что акции Pop Mart стоит покупать или по крайней мере не избавляться от них. В JPMorgan Chase & Co предполагают, что у компании есть по крайней мере одна «жизнеспособная альтернатива» Лабубу — линейка игрушек со звездной тематикой Twinkle.

«Twinkle привлекает настоящих поклонников, а не является альтернативой, когда потребители не могут приобрести Labubu», — заявил аналитик агентства Кевин И в прошлом месяце.

По его оценке, к 2027 году на эту серию придется 8% продаж Pop Mart, по сравнению с 2,8% в первой половине этого года. Однако Ху говорит, что пока не увидела доказательств того, что продукция Pop Mart помимо Лабубу может «генерировать самостоятельный интерес». Также она сомневается в том, что Лабубу может завоевать устойчивую долгосрочную популярность, как игрушки Hello Kitty от Sanrio и куклы Барби от Mattel. «Существует ограниченное представление о долгосрочной устойчивости роста Pop Mart», — заключает Ху.

Она работает в Bernstein около семи лет и занимается 10 компаниями. При этом, по информации агентства, инвесторы, которые следовали бы рекомендациям Ху, за последние шесть месяцев понесли бы убытки в среднем в 5% по сравнению со средним показателем в 2,7% у других аналитиков.

Производитель Лабубу, китайская компания Pop Mart, начала выпускать игрушки в 2019 году. В 2025 году они стали популярными в интернете благодаря блогерам и знаменитостям. Цены на оригинальные Лабубу от Pop Mart в официальном магазине начинаются от £17 ($22, или около 1,8 тыс. руб.).

В России эти игрушки также набрали популярность, но затем она начала снижаться. Так, маркетплейс Wildberries зафиксировал рост продаж Лабубу в мае на 4700% по сравнению с апрелем, однако уже в июле темпы прироста значительно снизились, а в августе аналитики зафиксировали падение продаж на 52% по сравнению предыдущим месяцем.