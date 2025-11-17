Аналитик Bernstein предупредила о конце «золотой эры» владельца Лабубу
Ажиотаж вокруг кукол Лабубу скоро достигнет своего пика, ситуация начинает напоминать цикл взлетов и падений, который окончился крахом «пузыря» линейки игрушек Beanie Babies в 1990-х, заявила Bloomberg старший аналитик по потребительским акциям в Азии в Bernstein в Гонконге Мелинда Ху. Агентство отмечает, что это «единственный аналитик, имеющий рейтинг продаж акций» Pop Mart — производителя кукол.
«Дефицит, охота, всплеск дофамина и вторичный рынок», подпитывающие популярность Лабубу, напоминают спекулятивный цикл Beanie Babies, — сказала Ху. — Я бы не советовала долгосрочным инвесторам размещать акции без фундаментальных изменений в стратегии компании».
Как пишет Bloomberg, «золотая эра» акций Pop Mart, возможно, уже закончилась: 23 октября они упали более чем на 9%, когда результаты компании за третий квартал превзошли прогнозы, но не смогли развеять опасения, что рост замедлится в 2026 году. В целом акции Pop Mart упали более чем на 30% по сравнению с августовским максимумом после скачка более чем на 1500% с начала года.
Инвесторы беспокоятся из-за зависимости успеха компании от Лабубу (на серию «Монстры», в которую входит эта игрушка, в первом полугодии 2025-го пришлось 35% по сравнению с 14% годом ранее) и не уверены, что другие товары Pop Mart смогут стимулировать рост, поясняет Ху.
По оценкам Bernstein, годовой рост выручки Pop Mart достигнет пика в 145% в этом году, а маржа будет постепенно снижаться по сравнению с текущим уровнем по мере увеличения маркетинговых расходов на поддержание популярности продукции и финансирование зарубежной экспансии.
По данным Bloomberg, большинство аналитиков пока придерживается оценки, что акции Pop Mart стоит покупать или по крайней мере не избавляться от них. В JPMorgan Chase & Co предполагают, что у компании есть по крайней мере одна «жизнеспособная альтернатива» Лабубу — линейка игрушек со звездной тематикой Twinkle.
«Twinkle привлекает настоящих поклонников, а не является альтернативой, когда потребители не могут приобрести Labubu», — заявил аналитик агентства Кевин И в прошлом месяце.
По его оценке, к 2027 году на эту серию придется 8% продаж Pop Mart, по сравнению с 2,8% в первой половине этого года. Однако Ху говорит, что пока не увидела доказательств того, что продукция Pop Mart помимо Лабубу может «генерировать самостоятельный интерес». Также она сомневается в том, что Лабубу может завоевать устойчивую долгосрочную популярность, как игрушки Hello Kitty от Sanrio и куклы Барби от Mattel. «Существует ограниченное представление о долгосрочной устойчивости роста Pop Mart», — заключает Ху.
Она работает в Bernstein около семи лет и занимается 10 компаниями. При этом, по информации агентства, инвесторы, которые следовали бы рекомендациям Ху, за последние шесть месяцев понесли бы убытки в среднем в 5% по сравнению со средним показателем в 2,7% у других аналитиков.
Производитель Лабубу, китайская компания Pop Mart, начала выпускать игрушки в 2019 году. В 2025 году они стали популярными в интернете благодаря блогерам и знаменитостям. Цены на оригинальные Лабубу от Pop Mart в официальном магазине начинаются от £17 ($22, или около 1,8 тыс. руб.).
В России эти игрушки также набрали популярность, но затем она начала снижаться. Так, маркетплейс Wildberries зафиксировал рост продаж Лабубу в мае на 4700% по сравнению с апрелем, однако уже в июле темпы прироста значительно снизились, а в августе аналитики зафиксировали падение продаж на 52% по сравнению предыдущим месяцем.
