Минфин сравнил трудноизвлекаемые запасы с куклой Лабубу

Замглавы Минфина Алексей Сазанов сравнил значение термина «трудноизвлекаемые запасы» с популярной куклой Лабубу. Он считает, что для разговора о льготах на ТРИЗ в первую очередь необходимо определить сам понятийный аппарат

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Дискуссия о стимулировании извлечения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), в частности углеводородов, требует в первую очередь определить понятийный аппарат. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов, выступая на сессии в рамках Российской энергетической недели (РЭН-2025).

«У нас есть ТРИЗы в нефти, у нас сейчас запрос на ТРИЗы в газе, ТРИЗы в редкоземельных металлах, ТРИЗы в железнорудном сырье. Я просто сидел и думал, что так мы доберемся до ТРИЗов в добыче воды, наверное. Остается только понять, для меня это до сих пор загадка, что же такое ТРИЗы? Пока это как Лабубу у детей: что-то очень непонятное, но интересное», — сказал Сазанов.

Он отметил, что нефтегазовые компании, например «Татнефть», в обсуждениях с Минфином к ТРИЗам относят низкодебетные скважины (скважины с низкой производительностью. — РБК). Однако это противоречит подходу, который связывает ТРИЗы с разработкой и применением новых технологий добычи. «Какие там технологии? Где там стык? Никакого стыка нет, все давно знают, как бурить низкодебетные скважины», — заметил замминистра.

Поэтому, продолжил Сазанов, встает вопрос, что такое ТРИЗ и что действительно необходимо стимулировать. И пока нет определенности с понятийным аппаратом и целеполаганием, переходить к налоговым льготам преждевременно, резюмировал он. «Потому что если мы хотим простимулировать применение каких-то новых технологий, какие-то адресные вычеты на применение этих технологий из НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых. — РБК), например, делать или как-то дополнительно повышать уровень затрат в НДД (налог на дополнительный доход. — РБК) в случае применения этих технологий, то тогда никогда туда не попадут низкодебетные скважины и в целом уплотнение сетки скважин. И такие проекты, которыми, например, занимается «Сургутнефтегаз», всегда будут без льгот», — пояснил замглавы Минфина.

Соответственно, пока эта работа не проведена, позиция Минфина заключается в продолжении работы в рамках имеющихся на данный момент налоговых режимов.

В свою очередь, модератор сессии после слов Сазанова обратилась к замглавы Минэнерго Павлу Сорокину. Она уточнила, знает ли энергетическое ведомство, что такое ТРИЗы. «Знаете, жизнь становится труднее, поэтому все становится трудноизвлекаемым во всех отраслях. Поэтому здесь просим понять и простить», — ответил Сорокин.

Однако Сазанов после этого заметил, что в этом случае федеральный бюджет на 2025 год тоже можно назвать ТРИЗом. «Вы нам поможете?» — обратился он к замглавы Минэнерго.

«Мы вам помогаем, как можем. Даже в супертяжелых условиях мы все равно являемся крупнейшим налогоплательщиком в стране. А если взять всех наших смежников, то нет ни одной другой отрасли, которая сопоставима с нефтегазовой», — заключил Сорокин.

ТРИЗ в нефтегазовой отрасли обычно связывают с запасами, которые сложно или невозможно эффективно и рентабельно добывать с помощью традиционных технологий. Сазанов также в числе возможных примеров таких случаев в своем выступлении перечислил методы изменения нефтеотдачи, полимерное заводнение, многоступенчатый ГРП (гидравлический разрыв пласта. — РБК) с большим углом отведения скважин.