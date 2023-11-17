Инвестирующий в Россию фонд Prosperity Capital переехал из Лондона в Абу-Даби

Инвестирующий в Россию фонд Prosperity Capital переехал из Лондона в ОАЭ

Ориентированный на Россию инвестфонд Prosperity Capital Management переезжает из Лондона в Абу-Даби, объясняя это ухудшением условий в Британии после решения выйти из ЕС. Ликвидация британской «дочки» ожидается до конца года

Ориентированный на Россию хедж-фонд Prosperity Capital Management переезжает из Лондона в Абу-Даби, завершение процесса ликвидации британской «дочки» ожидается к концу этого года, сообщает IntelliNews.

Соучредитель и исполнительный директор фирмы Маттиас Вестман заявил изданию, что это решение принято из-за экономических и политических последствий решения Великобритании выйти из Европейского союза (Brexit).

«На мой взгляд, Великобритания становится все более замкнутой и несговорчивой, — сказал он. — Я думаю, что Brexit был конкретной причиной для отъезда, а [переезд в] Абу-Даби — потому что там дружелюбно».

Что касается деятельности в России, Вестман указал, что компания "не отворачивалась от своего основного рынка" после начала военной операции на Украине. «У нас есть фидуциарная обязанность упорно трудиться, чтобы вернуть ценность существующим инвесторам», — добавил он.

Также исполнительный директор хедж-фонда допустил обмен заблокированными активами с Россией. Президент Владимир Путин подписал указ, который закрепляет механизм обмена замороженными активами на сумму до 100 тыс. руб. российских инвесторов с иностранцами 8 ноября.

Однако продолжающиеся санкции против России за ее вторжение в Украину делают сомнительным, что иностранные регулирующие органы и международные расчетные палаты будут сотрудничать с предложением Путина об обмене.

«Это сложно, но некоторые формы обмена могут быть возможны», — считает Вестман. До конфликта на Украине Prosperity Capital управляла активами примерно на $3,5 млрд, отмечает IntelliNews.

Ранее хедж-фонд открыл офис во Франции в качестве своего европейского маркетингового подразделения. Последние данные о доходах организации, опубликованные в этом месяце британской компанией Companies House, показывают, что прибыль упала до £161 тыс. (около $200,2 тыс.) в прошлом году по сравнению с £2 млн годом ранее.

Руководство компании признавало, что управляемые ей активы пострадали из-за неспособности торговать российскими ценными бумагами после начала военной операции. Также оно заявляло, что сохраняется «существенная неопределенность в отношении долгосрочного будущего» фондов, которыми они управляют. Компания предприняла меры по сокращению бизнеса, включая расторжение обязательств по аренде «и некоторые сокращения».

«Инвестиционные фонды и счета, управляемые группой, имеют значительные инвестиции в российские компании, и поскольку после февраля 2022 года было невозможно торговать этими российскими ценными бумагами, инвестиционные фонды, управляемые группой, приостановили расчеты стоимости своих портфелей, а также выпуск и погашение акций этих компаний», — отмечал член совета директоров Prosperity Джозеф Кин.