 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Путин разрешил «дочке» Sinopec из Гонконга купить акции «Сибура»

Купить акции «Сибур Холдинга» у SOIHL Cyprus Investment Ltd сможет SOIHL Hong Kong Holding Ltd. У кипрской фирмы — пакет в 8,5%. Обе компании — «дочки» китайской Sinopec
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее SOIHL Hong Kong Holding Limited купить акции «Сибур Холдинг», документ размещен на портале правовой информации.

«Разрешить совершение СОИХЛ ГОНКОНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (SOIHL HONG KONG HOLDING LIMITED) сделки по приобретению 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества «СИБУР Холдинга», принадлежащих СОИХЛ САЙПРУС ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (SOIHL CYPRUS INVESTMENT LIMITED)», — говорится в распоряжении.

SOIHL — сокращение от Sinopec Overseas Investment Holdings Limited. Это «дочка» китайской нефтегазовой государственной компании Sinopec.

Согласно данным СПАРК (за 2021 год), у SOIHL Cyprus Investment Ltd было 10% акций «Сибур Холдинг». Еще 10% — у другой кипрской компании — SIXB Limited. В 2022-м у Sinopec оказалось 8,5% акций.

«Сибур» — крупнейший в стране нефтехимический холдинг, объединяющий предприятия по газопереработке, выпуску пластиков, эластомеров, олефинов и полиолефинов и т. д.

Согласно данным на 2022 год, акционерами с самыми большими долями были Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко (14,45%), а также акционеры группы компаний ТАИФ (15%).

«Сибур» выиграл суд в Австрии о разморозке своих европейских активов
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Разрешение дано согласно указу Путина от 5 августа 2022 года Nº 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ запрещает сделки с ценными бумагами российских юрлиц, которые находятся во владении иностранцев из недружественных стран, на них нужно разрешение властей.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Сибур» Sinopec Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Глава «Сибура» согласился с оценкой Минфина российской экономики
Бизнес
«Сибур» определил сроки и объем IPO
Бизнес
«Сибур» выиграл суд в Австрии о разморозке своих европейских активов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Минпросвещения запланировало ввести единые учебники до 2032 года Общество, 15:54
Берлин заявил об обязанности Венгрии исполнить ордер МУС на арест Путина Политика, 15:53
Сперцяна исключили из претендентов на премию «Джентльмен года» Спорт, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
В РЖД запланировали сокращения в аппарате управления Общество, 15:47
Диаспора: что это такое и как устроены этнические общины База знаний, 15:45
Новак не увидел необходимости в импорте бензина Политика, 15:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Осужденному за взятки экс-мэру Нижнего Новгорода отказали в УДО Общество, 15:38
«Спартак» выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством Жамнова Спорт, 15:28
«Хрупкий фактор»: изменят ли переговоры России и США тренд на рынке акцийПодписка на РБК, 15:26
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Трамп назвал историю жизни Си Цзиньпина сюжетом для большого кино Политика, 15:18
Ветеран ЦСКА рассказал о сорванном в 1988 году «договорняке» Спорт, 15:13
Лавров обсудил с Сийярто подготовку саммита Путина и Трампа Политика, 15:07