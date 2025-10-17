Путин разрешил «дочке» Sinopec из Гонконга купить акции «Сибура»

Купить акции «Сибур Холдинга» у SOIHL Cyprus Investment Ltd сможет SOIHL Hong Kong Holding Ltd. У кипрской фирмы — пакет в 8,5%. Обе компании — «дочки» китайской Sinopec

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее SOIHL Hong Kong Holding Limited купить акции «Сибур Холдинг», документ размещен на портале правовой информации.

«Разрешить совершение СОИХЛ ГОНКОНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (SOIHL HONG KONG HOLDING LIMITED) сделки по приобретению 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества «СИБУР Холдинга», принадлежащих СОИХЛ САЙПРУС ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (SOIHL CYPRUS INVESTMENT LIMITED)», — говорится в распоряжении.

SOIHL — сокращение от Sinopec Overseas Investment Holdings Limited. Это «дочка» китайской нефтегазовой государственной компании Sinopec.

Согласно данным СПАРК (за 2021 год), у SOIHL Cyprus Investment Ltd было 10% акций «Сибур Холдинг». Еще 10% — у другой кипрской компании — SIXB Limited. В 2022-м у Sinopec оказалось 8,5% акций.

«Сибур» — крупнейший в стране нефтехимический холдинг, объединяющий предприятия по газопереработке, выпуску пластиков, эластомеров, олефинов и полиолефинов и т. д. Согласно данным на 2022 год, акционерами с самыми большими долями были Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко (14,45%), а также акционеры группы компаний ТАИФ (15%).

Разрешение дано согласно указу Путина от 5 августа 2022 года Nº 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ запрещает сделки с ценными бумагами российских юрлиц, которые находятся во владении иностранцев из недружественных стран, на них нужно разрешение властей.