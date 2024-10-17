Bloomberg узнал, что McKinsey выплатит $500 млн за «опиоидную эпидемию»
Консалтинговая компания McKinsey близка к заключению соглашения с американской прокуратурой о выплате как минимум $500 млн для урегулирования опиоидного скандала, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
О заключении сделки может быть объявлено в ближайшие недели, это приведет к завершению всех расследований по уголовным и гражданским делам против McKinsey, которые ведет американский Минюст, рассказали агентству источники.
По их словам, условия еще не утверждены окончательно и могут измениться.
McKinsey неоднократно выплачивала штрафы американским властям для внесудебного урегулирования по этому делу, договоренность была достигнута с властями 49 штатов и округа Колумбия.
Дело вокруг McKinsey касается так называемой «опиоидной эпидемии» — чрезмерного употребления опиоидных анальгетиков в США. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только с ноября 2019 года (незадолго до начала пандемии коронавируса) по октябрь 2023-го около 270 тыс. человек умерли от передозировки синтетического опиоида — фентанила.
Скандал с рецептурными опиоидными анальгетиками, прежде всего OxyContin от компании Purdue, начался еще в 2000-х годах. McKinsey консультировала фармкомпании Purdue Pharma, Johnson & Johnson и другие по маркетингу опиоидных анальгетиков.
В 2007 году после громкого судебного процесса Purdue Pharma вину за то, что вводила общественность в заблуждение относительно развития физической и психологической зависимости от OxyContin у пациентов. На компанию и ее руководство были наложены многомиллионные штрафы.
В 2017 году власти штатов начали подавать иски против фармацевтических компаний, обвиняя их в гибели людей от передозировки опиоидными анальгетиками. В ходе разбирательств были обнаружены документы, которые дали властям основание обвинить в распространении «опиоидной эпидемии» и консалтинговые компании, работавшие с фармацевтическими.
McKinsey отрицала обвинения в правонарушениях и заявляла, что вела законную деятельность. Вместе с тем в руководстве компании заявили, что она «глубоко сожалеет, что не полностью осознавала трагические последствия эпидемии».
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