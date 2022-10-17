Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Почему доллар продолжит укрепляться: мнения стратегов и хедж-фондов Pro, 09:08
Страховщики стали предлагать полисы каско только с денежным возмещением Бизнес, 09:03
Как компании заменить поставщика электроэнергии на более дешевого РБК и РН-Энерго, 09:00
В Сумской и Днепропетровской областях сообщили о ракетных ударах Политика, 08:47
«А вы играли в Fortnite?»: как принимают на работу в Epic Games Pro, 08:42
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 08:35
Ракова анонсировала третий этап набора медработников в новые ССК Город, 08:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Жена Федуна словами «сложно выбить Сочи из человека» ответила Федотову Спорт, 08:27
Выстоит ли российская экономика под санкциями: взгляд западных аналитиков Pro, 08:21
По Крымскому мосту пустили автобусы Общество, 08:11
Партии займутся законами и «патриотической работой» в новых регионах Политика, 08:00
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:30
«Фрик» против «хищника». Каковы шансы Петра Яна на победу в бою UFC Спорт, 07:25
В Киеве прогремело несколько взрывов Политика, 07:17
Бизнес ,  
0 

Страховщики стали предлагать полисы каско только с денежным возмещением

«Коммерсантъ»: «Ингосстрах» и «Росгосстрах» предлагают выплачивать каско только деньгами
Такие варианты появились в «Ингосстрахе» и «Россгострахе», эксперты объясняют это сложностями с запчастями. С таким полисом автовладельцы смогут быстрее получить компенсацию, но ее сумма может оказаться меньше стоимости ремонта
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

«Ингосстрах» и «Росгосстрах» стали предлагать вариант каско с исключительно денежной стоимостью возмещения, сообщил «Коммерсантъ».

Такой полис в «Ингосстрахе» дешевле обычного примерно на 20%, там предложение актуально для владельцев автомобилей старше трех лет, которые готовы самостоятельно организовать ремонт. В «Росгосстрахе», по данным издания, стоимость полиса фиксированная — около 3 тыс. руб. в год с предельным объемом выплаты 400 тыс. руб. Там поясняют, что пояс с денежным возмещением должен защищать клиентов в случае, когда у виновника ДТП нет ОСАГО.

Управляющий директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин считает, что предложение связано со сложной ситуацией с запчастями: при ремонте по страховке автовладельцам приходится ждать получения сертифицированных запчастей по несколько месяцев. В «Ренессанс Страховании» рассказали о дефиците автомобильных стекол (20-25% из них не производятся и не имеют аналогов в России), в «Авилоне» наиболее заметной назвали нехватку сложных электронных систем и блоков.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Цыганов говорит, что полисы только с денежным возмещением позволяют страховщикам сохранить клиентов за счет более низкой цены, так как потребители экономят на каско. Хотя такой вариант позволяет быстрее получить компенсацию ущерба, клиенты могут столкнуться с трудностями при ремонте: сумма выплаты в таком случае может быть ниже, чем его стоимость (Цыганов оценивает разницу в 10-15%).

В конце марта «Известия» написали о росте тарифов на полисы каско на 10-15%, ОСАГО — на 5-10%. В страховых компаниях увеличение цен связали с удорожанием ремонтных работ.

В мае сервисные центры сообщили о дефиците запчастей из-за санкций и проблем с логистикой. 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: McCarthy / Getty Images Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок
Инструкции
Pro
Фото: Miguel Vidal / Reuters Как понять, что к этому начальнику нельзя идти работать: 5 сигналов
Статьи
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Почему люди делятся фейками, даже если их распознают
Исследования
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Статьи
Pro
Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться
Видео
Pro
Фото: Shutterstock 6 порочных мотивов покупателей: как они помогут нарастить продажи
Статьи
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Авторы
Теги
Компании
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
автострахование КАСКО «Росгосстрах» «Ингосстрах»
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНГОССТРАХ
Материалы по теме
В России вступили в силу новые правила для владельцев ОСАГО
Общество
«Известия» сообщили о подорожании каско на 10–15%
Авто
В России при ремонте по ОСАГО будут учитывать цену аналогов запчастей
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter