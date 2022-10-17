Страховщики стали предлагать полисы каско только с денежным возмещением

Такие варианты появились в «Ингосстрахе» и «Россгострахе», эксперты объясняют это сложностями с запчастями. С таким полисом автовладельцы смогут быстрее получить компенсацию, но ее сумма может оказаться меньше стоимости ремонта

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«Ингосстрах» и «Росгосстрах» стали предлагать вариант каско с исключительно денежной стоимостью возмещения, сообщил «Коммерсантъ».

Такой полис в «Ингосстрахе» дешевле обычного примерно на 20%, там предложение актуально для владельцев автомобилей старше трех лет, которые готовы самостоятельно организовать ремонт. В «Росгосстрахе», по данным издания, стоимость полиса фиксированная — около 3 тыс. руб. в год с предельным объемом выплаты 400 тыс. руб. Там поясняют, что пояс с денежным возмещением должен защищать клиентов в случае, когда у виновника ДТП нет ОСАГО.

Управляющий директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин считает, что предложение связано со сложной ситуацией с запчастями: при ремонте по страховке автовладельцам приходится ждать получения сертифицированных запчастей по несколько месяцев. В «Ренессанс Страховании» рассказали о дефиците автомобильных стекол (20-25% из них не производятся и не имеют аналогов в России), в «Авилоне» наиболее заметной назвали нехватку сложных электронных систем и блоков.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Цыганов говорит, что полисы только с денежным возмещением позволяют страховщикам сохранить клиентов за счет более низкой цены, так как потребители экономят на каско. Хотя такой вариант позволяет быстрее получить компенсацию ущерба, клиенты могут столкнуться с трудностями при ремонте: сумма выплаты в таком случае может быть ниже, чем его стоимость (Цыганов оценивает разницу в 10-15%).

В конце марта «Известия» написали о росте тарифов на полисы каско на 10-15%, ОСАГО — на 5-10%. В страховых компаниях увеличение цен связали с удорожанием ремонтных работ.

В мае сервисные центры сообщили о дефиците запчастей из-за санкций и проблем с логистикой.