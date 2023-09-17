Калифорния подала в суд на крупные нефтяные компании из-за климата

Калифорния подала в суд на крупные нефтяные компании Exxon Mobil, Shell, Chevron, BP и ConocoPhillips, обвинив их в преуменьшении рисков для климата. Власти штата считают, что они приводят к стихийным бедствиям

Власти штата Калифорния подали в суд на крупные нефтяные компании (Exxon Mobil, Shell, Chevron, BP и ConocoPhillips), обвинив их в преуменьшении рисков для климата, связанных с топливом, сообщает Reuters со ссылкой на поданный в высший суд Сан-Франциско иск.

В качестве ответчика также указан Американский институт нефти — отраслевая торговая группа.

В иске утверждается, что действия этих предприятий нанесли ущерб на десятки миллиардов долларов. Власти штата обвиняют их в обмане общественности. В материалах дела также говорится, что Калифорния добилась создания фонда борьбы с загрязнением окружающей среды для компенсации будущего ущерба, причиненного в штате связанными с климатом стихийными бедствиями.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в посте на X (бывшая Twitter): «Калифорния принимает меры, чтобы привлечь к ответственности крупных загрязнителей».

Американский институт нефти, комментируя подачу иска агентству, заявил, что политика в области климата должна обсуждаться и приниматься Конгрессом, а не судебной системой. В Shell придерживаются схожей позиции. «Мы не считаем, что зал суда является подходящим местом для рассмотрения проблемы изменения климата», — сказано в отправленном по электронной почте заявлении компании.

Этот судебный иск последовал за десятками других, поданных в последние годы против нефтяной индустрии штатами и муниципалитетами по всей территории США, в которых говорилось о вред от воздействия на климат, включая экстремальные погодные условия.

В апреле Верховный суд США отказался рассматривать заявки нефтяных компаний, которые пытались перенести судебные иски, поданные государственными и местными органами власти из судов штатов и в федеральные суды. Адвокат Chevron Теодор Бутрус тогда говорил, что эти иски с обвинениями в ущербе для окружающей среды являются проблемой «национального и глобального масштаба», которая требует скоординированного федерального реагирования, «а не разрозненного лоскутного одеяла» из действий многочисленных судов штатов.

«Эти расточительные судебные иски в судах штатов ничего не сделают для продвижения глобальных климатических решений, ничего для сокращения выбросов и ничего для устранения последствий, связанных с климатом», — добавил он.

В августе в Калифорнии прошел тропический шторм «Хиллари», который привел к масштабному наводнению, лесным пожарам и землетрясению магнитудой 5,1. В результате погиб один человек. Бедствие назвали самым разрушительным за последние 84 года.