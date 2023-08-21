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У берегов Калифорнии произошло землетрясение

EMSC: землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Калифорнии

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов американского штата Калифорния, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 21:41 по времени UTC (00:41 мск), эпицентр располагался в 27 км к северо-западу от города Окснард с населением около 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Впоследствии сейсмологи сообщили о нескольких землетрясениях в районе Южной Калифорнии с магнитудой от 2 до 3,6.

Калифорния — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана. Граничит с американскими штатами Орегон (на севере), Невада (на востоке) и Аризона (на юго-востоке), а также с мексиканским штатом Нижняя Калифорния (на юге). Калифорния является самым населенным штатом США (около 40 млн человек) и 3-м по площади (после Аляски и Техаса).

В регионе регулярно случаются землетрясения. Самое крупное из зафиксированных произошло в 1857 году, примерно в 60 км к северо-востоку от Сан-Луис-Обиспо. Оценки магнитуды этого землетрясения варьируются от 7,9 до 8,3. Поскольку район землетрясения был малонаселен, больших жертв удалось избежать.

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Калифорния землетрясение США
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