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В США начали готовить убежища и больницы к приходу урагана «Хилари»

На западе США начали готовить убежища и больницы к приходу урагана «Хилари»

Власти США начали готовиться к приходу урагана «Хилари», сообщает AP. Ожидается, что в воскресенье «Хилари» доберется до Калифорнийского полуострова, затем двинется на север, и к вечеру воскресенья или понедельника обрушится на Южную Калифорнию.

Власти Лос-Анджелеса в ожидании урагана готовят убежища, места в больницах и запасы продовольствия. Сотрудники местного департамента шерифа разыскивают бездомных. В регионе укрепляют песочные насыпи для защиты низколежащих населенных пунктов и раздают жителям мешки с песком.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США предупредило, что из-за урагана на юге Калифорнии, западе Аризоны и юге Невады могут возникнуть наводнения и оползни. «После того, как шторм пройдет, вам, возможно, придется выживать в течение нескольких дней. Убедитесь, что у вас достаточно еды, воды, лекарств и других вещей, чтобы продержаться несколько дней», — рекомендовало агентство местным жителям.

Теги
ураган шторм США Калифорния Аризона Невада
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