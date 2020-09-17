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На разработку нового Sukhoi Superjet потратят до 130 млрд руб.

Около половины этой суммы может быть потрачено на разработку необходимого для Sukhoi Superjet New российского двигателя ПД-8
Фото:Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

На разработку новой модели российского ближнемагистрального авиалайнера Sukhoi Superjet потратят 120–130 млрд руб. Об этом со ссылкой на близкие к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и руководству ГК «Ростех» источники сообщила газета «Ведомости» и подтвердили источники РБК.

Один из собеседников РБК пояснил, что около половины этой суммы может быть потрачено на разработку необходимого для Sukhoi Superjet New (SSJ-NEW) российского двигателя ПД-8. Сейчас самолеты Sukhoi Superjet 100 оснащаются двигателями SaM146, которые выпускает совместное предприятие французской SAFRAN Aircraft Engines и российской «ОДК-Сатурн».

«Superjet New — это Sukhoi Superjet с импортозамещенной бортовой системой и агрегатами. Плановый срок появления такого самолета — 2023 год, однако будущее ПД-8 под вопросом. Пока нет уверенности, появится ли он в обозначенные сроки», — рассказал источник РБК в ОАК. Разработку ПД-8 ведет подконтрольная «Ростеху» Объединенная двигателестроительная корпорация.

РБК обратился за комментариями в «Ростех».

Создание SSJ-NEW в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем в отчете ОАК за 2019 год названо одним из ключевых проектов. В документе отмечается, что финансирование проекта осуществляется «преимущественно за счет собственных или заемных средств».

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
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Sukhoi Superjet 100

В конце 2019 года сообщалось, что Минпромторг готов заплатить 14,867 млрд руб. за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ-NEW. Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года.

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В 2019 году компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.

Авторы
Евгений Калюков, Инна Сидоркова
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