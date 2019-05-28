Альянс с участием ТМК назначили подрядчиком газопровода через Болгарию

«Булгартрансгаз» отозвал результаты тендера на строительство газопровода через Болгарию в Сербию и назначил нового победителя. Прежний конкурсный подрядчик не предоставил вовремя все необходимые документы

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Болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» изменил свое решение относительно результатов тендера на расширение своей национальной газотранспортной системы от Турции до Сербии в рамках проекта «Турецкий поток» и назначил нового подрядчика — консорциум Consortium Gas Development and Expansion in Bulgaria с участием российской ТМК. Это следует из тендерных документов (.pdf) компании.

Речь идет о газопроводе протяженностью 474 км от границы с Турцией до границы с Сербией. Это будет продолжение «Турецкого потока», которое состоит из двух ниток и должно быть запущено в конце этого года. Новый победитель тендера Consortium Gas Development and Expansion in Bulgaria объединяет компании Bonatti S.p.A., Max Streicher S.p.A. и Completions Development Sarl, которая, в свою очередь, аффилирована с Трубной металлургической компанией Дмитрия Пумпянского.

Прежний победитель тендера — итало-саудовский консорциум Arkad (итальянская Arkad ABB S.p.A. и саудовская Arkad Engineering & Construction Company) — не предоставил в установленный срок (до 16 мая) все необходимые документы. К 27 мая «Булгартрансгаз» получил только четыре из 30 запрошенных компанией документов.

Как пояснил изданию Economic.bg глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов, 16 мая они получили письмо от участника тендера, который был вторым после Arkad в конкурсе. «Они заявили, что, не меняя технических условий своего предложения, они готовы предоставить нам скидку в размере 31,5% от первоначальной заявленной стоимости», — отметил он, добавив, что срок подписания контракта с новым застройщиком составил полтора месяца.

Arkad предлагал построить газопровод за €1,1 млрд, Consortium Gas Development and Expansion in Bulgaria — за €1,6 млрд (без учета скидки). Обе компании были готовы закончить свои работы за 615 дней.