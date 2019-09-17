Год Нисанов назвал Алексея Рогозина «грамотным мальчиком»

Год Нисанов, чья группа компаний занимается реализацией проекта транспортно-пересадочного узла «Нагатинская», сказал, что, несмотря на отсутствие опыта в строительстве, Алексей Рогозин справится с задачей

Бывший вице-президент ОАК и экс-гендиректор ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», сын главы «Роскосмоса» Алексей Рогозин справится с проектом строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская», заявил РБК председатель совета директоров группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов.

«Ну, он очень грамотный мальчик, я его знаю и думаю, что он будет хорошо учиться, перспективный очень в этом плане», — сказал Нисанов в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что ранее Рогозин-младший не занимался строительством.

12 сентября стало известно, что Рогозина назначили гендиректором ТПУ «Нагатинская». В ГК «Киевская площадь» отметили его «большой управленческий опыт» в реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов.