Год Нисанов назвал Алексея Рогозина «грамотным мальчиком»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 63,83 (-0,64) Quote, 16 сен, 14:27
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 70,67 (-0,86) Quote, 16 сен, 14:27
Цифровой мир будущего глазами писателей-фантастов РБК и Selectel, 11:34 В Челябинске на автозаправке загорелись два бензовоза Общество, 11:31 Что смотреть в летнем кинотеатре Garage Screen в сентябре Стиль, 11:29 Маршалл Голдсмит — РБК: «Подлизами считают тех, кто не умеет льстить» Pro, 11:25 На учениях в Смоленской области БТР насмерть сбил двух росгвардейцев Общество, 11:23 Стоимость криптовалюты Origo выросла на 56% за неделю Крипто, 11:22 Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова Политика, 11:21 Нюансы постановки KPI: почему система не работает на предприятиях России Pro, 11:20 Паль, Ефремов, Кукушкин: кто из артистов вступился за Павла Устинова Стиль, 11:13 Прокуратура обжаловала отказ изъять ребенка из семьи участников митинга Общество, 11:10 Путин и Медведев поздравили Владимира Меньшова с юбилеем Общество, 11:09 Год Нисанов назвал Алексея Рогозина «грамотным мальчиком» Бизнес, 11:09 Виктор Бирюков — о цифровых правах и проблеме роста трафика в сети Партнерский материал, 11:07 РФС подтвердил дозаявку Кокорина в «Зенит» Спорт, 11:06
Бизнес ,  
0 
Год Нисанов назвал Алексея Рогозина «грамотным мальчиком»
Год Нисанов, чья группа компаний занимается реализацией проекта транспортно-пересадочного узла «Нагатинская», сказал, что, несмотря на отсутствие опыта в строительстве, Алексей Рогозин справится с задачей

Бывший вице-президент ОАК и экс-гендиректор ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», сын главы «Роскосмоса» Алексей Рогозин справится с проектом строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская», заявил РБК председатель совета директоров группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов.

«Ну, он очень грамотный мальчик, я его знаю и думаю, что он будет хорошо учиться, перспективный очень в этом плане», — сказал Нисанов в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что ранее Рогозин-младший не занимался строительством.

Бизнес
Сын Рогозина возглавил проект строительства транспортного узла в Москве

12 сентября стало известно, что Рогозина назначили гендиректором ТПУ «Нагатинская». В ГК «Киевская площадь» отметили его «большой управленческий опыт» в реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов.

Рогозин был депутатом Мособлдумы в 2011–2016 годах, после работал заместителем главы департамента имущественных отношений Минобороны. В 2017 году он получил должность в ОАК, после став гендиректором ПАО «Ил». В апреле 2019 года он оставил посты в авиастроительной отрасли.

Проект ТПУ «Нагатинская» на Варшавском шоссе в Москве предполагает создание многофункционального транспортного хаба и торгово-офисного комплекса. В основе ТПУ будет лежать транзитный пассажирский комплекс, который объединит железнодорожную платформу Нижние Котлы, станцию метро «Нагатинская», восемь направлений городского автотранспорта, а в будущем, возможно, и станцию Верхние Котлы.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Год Нисанов, Алексей Рогозин
Материалы по теме
Интервью Года Нисанова РБК. Главное
Бизнес
Нисанов рассказал о роли детей в управлении активами «Киевской площади»
Бизнес
Год Нисанов — РБК:
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter