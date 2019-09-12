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Сын Рогозина возглавил проект строительства транспортного узла в Москве
Алексей Рогозин назначен гендиректором компании, ведущей застройку транспортно-пересадочного узла «Нагатинская». Реализацией проекта занимается группа «Киевская площадь»
Алексей Рогозин (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Бывший вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и экс-гендиректор ПАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», сын главы «Роскосмоса» Алексей Рогозин назначен руководителем компании, ведущей застройку транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская».

«Генеральным директором ТПУ «Нагатинская» назначен Алексей Рогозин, имеющий профессиональное образование и большой управленческий опыт в реализации масштабных промышленных и инфраструктурных проектов», — говорится в поступившем в РБК сообщении группы «Киевская площадь» Зараха Илиева и Года Нисанова.

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Алексей Рогозин был депутатом Московской областной думы пятого созыва (2011–2016 годы), в 2016-м стал заместителем главы департамента имущественных отношений Минобороны. В марте 2017-го Рогозин-младший получил должность в ОАК. В апреле того же месяца он был утвержден гендиректором Авиационного комплекса им. Ильюшина (ПАО «Ил»). Оставил посты в авиастроительной отрасли в апреле 2019 года.

Нисанов, говоря о начале реализации проекта ТПУ «Нагатинская», назвал развитие транспортной сети Москвы одним из приоритетных направлений деятельности «Киевской площади».

«Мы намерены и дальше участвовать в конкурсах на разработку и реализацию проектов, связанных со строительством ТПУ, как в Москве, так и в области», — добавил Нисанов, слова которого приводятся в сообщении группы.

Проект строительства ТПУ «Нагатинская» на Варшавском шоссе предусматривает создание многофункционального транспортного хаба и торгово-офисного комплекса, который должен стать крупнейшим на пути из центра Москвы на юг. Основой ТПУ должен стать многоуровневый транзитный пассажирский комплекс, объединяющий железнодорожную платформу «Нижние Котлы» (направления «Ступино», «Домодедово»), станцию метро «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии и городской автотранспорт восьми маршрутов, а в перспективе и станцию «Верхние Котлы» Малого кольца Московской железной дороги. Постройка работающих по принципу «сухие ноги» переходов между ними, как ожидается, приведет к росту пассажиропотока на 20–30%, сэкономит пассажирам время в пути и улучшит транспортную ситуацию на Варшавском шоссе.

Кроме того, в структуру транспортного терминала войдут перехватывающая автостоянка, бизнес-центр, торговый комплекс площадью более 50 тыс. кв. м, кафе, рестораны, многозальный кинотеатр и т.д.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ТПУ, Алексей Рогозин
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