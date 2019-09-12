Сын Рогозина возглавил проект строительства транспортного узла в Москве

Бывший вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и экс-гендиректор ПАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», сын главы «Роскосмоса» Алексей Рогозин назначен руководителем компании, ведущей застройку транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская».
«Генеральным директором ТПУ «Нагатинская» назначен Алексей Рогозин, имеющий профессиональное образование и большой управленческий опыт в реализации масштабных промышленных и инфраструктурных проектов», — говорится в поступившем в РБК сообщении группы «Киевская площадь» Зараха Илиева и Года Нисанова.
Алексей Рогозин был депутатом Московской областной думы пятого созыва (2011–2016 годы), в 2016-м стал заместителем главы департамента имущественных отношений Минобороны. В марте 2017-го Рогозин-младший получил должность в ОАК. В апреле того же месяца он был утвержден гендиректором Авиационного комплекса им. Ильюшина (ПАО «Ил»). Оставил посты в авиастроительной отрасли в апреле 2019 года.
Нисанов, говоря о начале реализации проекта ТПУ «Нагатинская», назвал развитие транспортной сети Москвы одним из приоритетных направлений деятельности «Киевской площади».