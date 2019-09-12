Сын Рогозина возглавил проект строительства транспортного узла в Москве

«Мы намерены и дальше участвовать в конкурсах на разработку и реализацию проектов, связанных со строительством ТПУ, как в Москве, так и в области», — добавил Нисанов, слова которого приводятся в сообщении группы.

Проект строительства ТПУ «Нагатинская» на Варшавском шоссе предусматривает создание многофункционального транспортного хаба и торгово-офисного комплекса, который должен стать крупнейшим на пути из центра Москвы на юг. Основой ТПУ должен стать многоуровневый транзитный пассажирский комплекс, объединяющий железнодорожную платформу «Нижние Котлы» (направления «Ступино», «Домодедово»), станцию метро «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии и городской автотранспорт восьми маршрутов, а в перспективе и станцию «Верхние Котлы» Малого кольца Московской железной дороги. Постройка работающих по принципу «сухие ноги» переходов между ними, как ожидается, приведет к росту пассажиропотока на 20–30%, сэкономит пассажирам время в пути и улучшит транспортную ситуацию на Варшавском шоссе.

Кроме того, в структуру транспортного терминала войдут перехватывающая автостоянка, бизнес-центр, торговый комплекс площадью более 50 тыс. кв. м, кафе, рестораны, многозальный кинотеатр и т.д.