СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина в вопросе льгот

Глава «Роснефть» обвинил Минфин в субъективности, поскольку ведомство, по его словам, готово в вопросе льгот для освоения Арктики поддержать проекты НОВАТЭКа и «Газпрома», но не «Восток ойла», несмотря на схожесть условий

Игорь Сечин (слева) и Владимир Путин (справа) (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в конце августа написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловался на Минфин, обвинив его в непоследовательности и субъективности в вопросе предоставления налоговых льгот в размере 2,6 трлн руб. на проект освоения месторождений арктического кластера. Об этом пишет «Коммерсантъ»

В обращении к главе государства Сечин указал, что Минфин и его глава Антон Силуанов готовы поддержать проекты НОВАТЭКа и «Газпрома», но не «Восток ойла», несмотря на схожесть условий. Как отметил глава «Роснефти», этим проектам Министерство финансов готово предоставить и налоговые льготы и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По словам источника «Коммерсантъ» в отрасли, «газпромовский «проект «Ямал СПГ» уже реализован в сверхльготном режиме, получив деньги на создание инфраструктуры из бюджета, а на очереди стоят «Арктик СПГ-2» (проект НОВАТЭКа) и «Балтийский СПГ» (проект «Газпрома»).

По данным издания, Сечин неоднократно обращался к Путину с просьбой ускорить внесение законопроекта Минвостокразвития для поддержки «Восток ойла» в Госдуму для его рассмотрения в осеннюю сессию, однако какого-либо решения пока не последовало. Этот законопроект предполагает освобождение новых нефтегазовых месторождений (Лодочное, Сузунское и Тагульское) от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и другие послабления.