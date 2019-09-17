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СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина в вопросе льгот
Глава «Роснефть» обвинил Минфин в субъективности, поскольку ведомство, по его словам, готово в вопросе льгот для освоения Арктики поддержать проекты НОВАТЭКа и «Газпрома», но не «Восток ойла», несмотря на схожесть условий
Игорь Сечин (слева) и Владимир Путин (справа) (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в конце августа написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловался на Минфин, обвинив его в непоследовательности и субъективности в вопросе предоставления налоговых льгот в размере 2,6 трлн руб. на проект освоения месторождений арктического кластера. Об этом пишет «Коммерсантъ»

В обращении к главе государства Сечин указал, что Минфин и его глава Антон Силуанов готовы поддержать проекты НОВАТЭКа и «Газпрома», но не «Восток ойла», несмотря на схожесть условий. Как отметил глава «Роснефти», этим проектам Министерство финансов готово предоставить и налоговые льготы и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По словам источника «Коммерсантъ» в отрасли, «газпромовский «проект «Ямал СПГ» уже реализован в сверхльготном режиме, получив деньги на создание инфраструктуры из бюджета, а на очереди стоят «Арктик СПГ-2» (проект НОВАТЭКа) и «Балтийский СПГ» (проект «Газпрома»).

Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

По данным издания, Сечин неоднократно обращался к Путину с просьбой ускорить внесение законопроекта Минвостокразвития для поддержки «Восток ойла» в Госдуму для его рассмотрения в осеннюю сессию, однако какого-либо решения пока не последовало. Этот законопроект предполагает освобождение новых нефтегазовых месторождений (Лодочное, Сузунское и Тагульское) от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и другие послабления.

В своем письме Сечин отметил, что подход Минфина о моратории на выдачу льгот до завершения инвентаризации не должен распространяться на «Восток ойл». По его словам, инвентаризация охватывает те запасы, которые уже поставлены на баланс и на которые действуют льготы. При этом большинство активов в Арктике, как указал он, находятся на ранней стадии геологоразведки. Также Сечин посетовал на то, что в действующей фискальной системе и с учетом высокой стоимости проектного финансирования «Восток ойл» нерентабелен, так как в России стоимость заимствований одна из самых высоких в мире (11–13%).

Бизнес
Песков заявил об отсутствии решений по просьбе Сечина о льготах

Проект «Восток-ойл» должен объединить месторождения «Роснефти» (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением «Нефтегазхолдинга» (Пайяхское). Проект "Роснефть" планирует реализовать вместе со своим бывшим главой Эдуардом Худайнатовым.

О просьбе Сечина предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на 2,6 трлн руб. стало известно в середине июля. Тогда "Ведомости" писали, что глава "Роснефти" обратился с этой просьбой к Путину в письменном виде. Сечин попросил главу государства поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий особый режим для инвесторов. В свою очередь, Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проработать предложение и доложить о них.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Игорь Сечин, «Роснефть», налоговые льготы, Минфин
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