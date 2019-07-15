Песков заявил об отсутствии решений по просьбе Сечина о льготах

Песков заявил об отсутствии решений по просьбе Сечина о льготах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что каких-либо решений относительно просьбы главы «Роснефти» Игоря Сечина о предоставлении налоговых льгот нефтяным компаниям не принималось. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Каких-либо решений не принималось, это первое. Второе — мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать этого и на этот раз», — сказал он.

Ранее «Ведомости» узнали, что Сечин написал письмо президенту Владимиру Путину. В нем он попросил налоговые льготы нефтяникам на 2,6 трлн руб. По данным издания, такая сумма необходима, чтобы компании смогли вложить в развитие Арктики от 5 трлн до 8,5 трлн руб.

При этом два источника газеты сообщили, что Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проработать это предложение и доложить ему.