В Минфине назвали несправедливым для граждан повышение льгот нефтяникам

Над российскими гражданами и так повисла нагрузка в виде повышения НДС до 20% и плана реформы пенсионной системы, отметил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов

Алексей Сазанов (Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»)

Предоставлять нефтяным компаниям новые льготы и увеличивать компенсации за поставки топлива на внутренний рынок было бы несправедливо по отношению к российским гражданам на фоне повышения НДС и обсуждения пенсионной реформы. Такое мнение в ходе сессии на Московском финансовом форуме высказал глава департамента Минфина по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов, передает корреспондент РБК.

По его словам, по итогам 2018 года нефтяные компании должны увеличить свою выручку более чем на 30%, увеличить чистую прибыль в два раза, а свободный денежный поток — в два с половиной раза.

«Мы не можем оправдать дополнительные льготы и доплаты нефтяникам перед гражданам России, — подчеркнул он. — Корректировки завершения налогового маневра могут носить технический, а не денежный характер. Мы не можем увеличивать демпферы нефтяникам за счет граждан».

Сазанов отметил, что переход на новую систему налогообложения нефтяников — с налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на налог на добавленный доход (НДД) — возможен только в долгосрочной перспективе, не в ближайшие три-пять лет. Представитель финансового ведомства пояснил, что переход на налогообложение финансового результата резко увеличивает волатильность поступления доходов от нефтяной отрасли. Чем больше месторождений, тем сильнее волатильность, добавил он.

«Это означает, что в какой-то момент в долгосрочной перспективе государству может не хватить денег на выполнение текущих обязательств. Пока в сегодняшней структуре бюджета он просто не готов взять на себя такую волатильность доходов», — сказал Сазанов.

В настоящее время российские нефтедобывающие компании платят в казну налог НДПИ, который взимается с объемов добычи. НДД заработает уже с 1 января 2019 года на пилотных месторождениях и, в отличие от НДПИ, будет взиматься с вырученных доходов от ее продажи за вычетом экспортной пошлины. Ставка НДД составит 50%. Всего в список пилотных проектов вошло 35 участков недр, которые разрабатываются «Роснефтью», «Газпромнефтью», «Сургутнефтегазом», ЛУКОЙЛом и другими компаниями.