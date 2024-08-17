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Уфимское моторостроительное предприятие подало иск к ОАК на 7 млрд руб.

В Арбитражный суд Москвы поступил иск Уфимского моторостроительного предприятия к ОАК на сумму 7 млрд руб., суть претензий не уточняется. Компания, в частности, занимается ремонтом авиационных двигателей и вертолетной техники
ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение
ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение (Фото: Виталий Невар / РИА Новости)

ПАО «ОДК-Уфимской моторостроительное производственное объединение» (УМПО) подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), следует из картотеки суда. Суть претензий не раскрыта, однако сумма исковых требований составляет 7,068 млрд руб.

Иск пока не приняли к производству. Также «Уфимское моторостроительное производственное объединение подало два заявления с требованием о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. В них ОАК фигурирует в качестве иных лиц.

РБК направил запрос в» Объединенную авиастроительную корпорацию» и в «Уфимское моторостроительное производственное объединение».

УМПО позиционирует себя как разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. В частности, он осуществляет ремонт авиационных двигателей и вертолетной техники, а также выпускает оборудования для нефтегазовой промышленности. В состав объединения входят конструкторское бюро им. Архипа Люльки в Москве и Лыткаринский машиностроительный завод. В деятельности предприятия задействованы более 25 тыс. человек. Последнюю финансовую отчетность УМПО опубликовало по итогам 2021 года — тогда выручка компании составила 91,35 млрд руб., чистая прибыль — 16,55 млрд руб.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании ОАК в феврале 2006 года. Корпорация стала одним из крупнейших игроков на рынке авиастроения, входящей в структуру «Ростеха». В ее составе порядка 30 предприятий и более 10 авиаремонтных заводов. В частности, ОАК производит самолеты «Су», «МиГ», Superjet 100 и MC-21. С 2018 года корпорация убыточна. По итогам 2021-го ее выручка составила 32,6 млрд руб., а чистый убыток — 30,3 млрд руб.

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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

В конце 2023 года иск к ОАК на 40,6 млн руб. выиграло уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика». Поводом для разбирательств стало отсутствие оплаты за поставку комплектующих в декабре 2021 — марте 2022 года. Ответчик не стал оспаривать размер исковых требований.

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Ольга Ваганова
Россия Ростех ОАК ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" иски Арбитражный суд
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