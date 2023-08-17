Аналитики оценили перевод транспорта на сжиженный газ в ₽700 млрд

Перевод колесного пассажирского транспорта на сжиженный газ к 2030 году потребует ₽700 млрд, оценили "Яков и партнеры". Пока речь идет о гораздо меньших вложениях в эту сферу, что даст перевести на СПГ лишь узкие группы техники

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Для перевода всего колесного пассажирского транспорта с дизельного топлива на сжиженный природный газ (СПГ) потребуется развитие сети газомоторных заправочных станций и инвестиции в размере 700 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» о перспективах замещения традиционных видов топлива в России к 2030 году (есть у РБК).

На поддержку всей отрасли газомоторного топлива до 2026 года только по линии Минэнерго (не считая поддержки других ведомств) будет направлено около 10 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе министерства. Наиболее обоснованно применение сжиженного газа для транспорта в магистральных перевозках, добавили там.

Из-за таких объемов финансирования массовый переход на СПГ будет иметь смысл только для локальных решений, например для карьерной спецтехники, полагают аналитики «Яков и партнеры».

РБК направил запросы в аппарат вице-премьера Александра Новака (курирует вопросы топливно-энергетического комплекса) и пресс-службу Минтранса.

Сжиженный природный газ в качестве альтернативного вида топлива для транспорта перспективен в России. В стране есть относительно развитая инфраструктура заправок, и стоимость газа существенно ниже, чем на других рынках, отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития рейтингового агентства АКРА Владимир Горчаков. Но важно полностью вывести этот рынок в легальное поле и решить проблемы безопасности при использовании транспорта на СПГ и самих заправок, добавляет эксперт.

Перевод легковых автомобилей на СПГ не будет востребован, поскольку инфраструктура не готова даже для автомобилей, которые передвигаются на метане, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, отмечая, что метан хорошо подходит для грузового транспорта, которому не требуется часто заправляться.

Сегодня в России есть примерно 900 «газозаправок» (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций — АГКНС) — этого количества пока недостаточно. Установка АГНКС сопряжена со значительными трудностями: например, их нельзя устанавливать рядом с обычными АЗС, а требования к противопожарной безопасности в их отношении более строгие. Примерно такие же проблемы будут и у станций для заправки транспорта СПГ, предупреждает Кадаков.

Всего аналитики «Яков и партнеры» оценили экономическую эффективность более 30 технологий новой энергетики относительно традиционных решений. Большинство технологий не будут экономически конкурентоспособны по сравнению с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) даже к 2030 году. Кроме применения сжиженного природного газа наиболее многообещающими технологиями, по оценке экспертов, выглядят еще две: применение литий-ионных аккумуляторов для легкового транспорта и использование твердооксидных топливных элементов на природном газе для генерации электроэнергии.

Развитие этих и ряда других технологий новой энергетики позволит России к концу этого десятилетия стать их экспортером в дружественные страны, где сильна зеленая повестка, указано в исследовании.