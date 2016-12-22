Немецкий бизнес поделился надеждами на итоги встречи Путина и Меркель

Ассоциации немецких бизнесменов рассчитывают на улучшение экономических отношений между странами после встречи Путина с Меркель, а также просят рассмотреть лидеров двух стран возможность снятия взаимных санкций

Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg)

Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП), представляющая интересы российских компаний в Германии и немецких компаний в России, призвала Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелу Меркель ​обсудить на предстоящей встрече снятие взаимных санкций. Об этом говорится в сообщении ВТП, поступившем в РБК.

В документе также указано, что за отмену санкций выступают 94% респондентов опроса, который проводился среди 800 фирм — членов ВТП. «Из них 37% высказываются за незамедлительную отмену западных санкций, 57% — за поэтапную», — сообщает ассоциация бизнесменов.

ВТП также подчеркивает, что «новые антироссийские санкции Вашингтона могут иметь значительные последствия для германских компаний».

Надежду на то, что предстоящий визит Владимира Путину в Германию поможет улучшить экономические отношения между двумя странами, выражает также Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK). Эта головная организация торгово-промышленных палат Германии, куда по закону входят все промышленные предприятия страны (кроме сельскохозяйственных и ремесленных).

Политическая напряженность между странами значительно ухудшила германо-российские экономические отношения, заявил ​изданию Neue Osnabrücker Zeitung президент DIHK Эрик Швейцер.

По его словам, предприниматели из Германии испытывают сложности при организации производства в России. «Здесь ему нужна большая прозрачность в отношении правил и, конечно же, значительное упрощение [требований]», — заявил Швейцер, рассуждая об ожиданиях от встречи глав двух стран.

Он также отметил, что беспокойство немецких бизнесменов, работающих с Россией, вызывает перспектива введения новых американских санкций.

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель состоится в субботу, 18 августа. Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию на Украине, кризис в Сирии, а также поднимут экономические темы.