«Ведомости» сообщили о грядущем росте цен на колбасу и полуфабрикаты

Несколько крупных переработчиков мяса сообщили о резком повышении закупочных цен на сырье. При этом традиционного летнего снижения так и не произошло

Фото: Елена Пальм / Интерпресс / ТАСС

Несколько крупных мясопереработчиков, среди которых «Останкино» и «Дымов», сообщили о резком повышении закупочных цен на сырье, сообщает газета «Ведомости». При этом указывается, что оптовые цены растут быстрее, чем в прошлые годы, и более неконтролируемо. Традиционного летнего снижения также не произошло, а в последние недели ситуация только усугубилась.

Свинина с 16 июля подорожала на 20%, индюшатина с 15 мая — на 40%, курятина — на 25%. К тому же, как отмечает исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина, увеличились сроки поставок, а поставщики стали нарушать обязательства, продавая мясо дороже, чем по договору.

По словам Лучкиной, в рознице цена может в ближайшее время вырасти на 5–12%. Представитель крупного ретейлера отметил, что речь может идти о 10%.

Собеседники «Ведомостей» назвали разные причины повышения цен. Так, например, представитель «Мираторга» объяснил увеличение стоимости свинины теплым летом. В свою очередь, президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит о подорожании кормов. Однако тут же указывает, что цены растут из-за снижения конкуренции на рынке после введенного в декабре прошлого года запрета на импорт мяса из Бразилии.

«Запрет импорта создал дефицит, цены на сырье выросли до исторического максимума», — сообщил «Ведомостям» председатель совета директоров «Останкино» Михаил Попов. Вдобавок на ситуацию повлияла вспышка африканской чумы свиней.