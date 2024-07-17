Минэнерго ответило на данные о планах подпитать Москву от двух АЭС

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Минэнерго заявило ТАСС, что не рассматривает вариант покрывать дефицит энергии в Московском регионе, который прогнозируется после 2030 года, за счет строительства ЛЭП от Курской и Нововоронежской АЭС.

О такой схеме сообщил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подготовленный к совещанию правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики 18 июля.

В материале говорилось, что Минэнерго предлагает построить от Нововоронежской и Курской АЭС до Москвы две линии электропередачи постоянного тока (высоковольтные ЛЭП) пропускной способностью 1,5 ГВт каждая,

По данным газеты, «на горизонте после 2030 года» спрос на электроэнергию в Московском регионе вырастет на 900 МВт, до 23,5 ГВт. Помимо двух высоковольтных ЛЭП, для покрытия дефицита планируется построить преобразовательные подстанции, инверторные установки и заходы ЛЭП на преобразовательные подстанции. Из документов следует, что проект потребует «относительно невысоких затрат на реализацию и обслуживание».

Тем не менее стоимость проекта в документах не обозначается. По словам нескольких собеседников «Коммерсанта», сумма может превысить 200 млрд руб. Схема финансирования проекта, по данным газеты, находится в проработке.

В «Росатоме» сказали, что поддерживают проекты, направленные на усиление связей в Единой энергосистеме России и приводящие к оптимизации режимов работы действующих и перспективных АЭС Центрального региона.

Газета пишет, что сейчас в России линий постоянного тока немного. Среди них — вставка постоянного тока на границе с Финляндией, которая до середины 2022 года обеспечивала экспорт электроэнергии из России, а также вставка постоянного тока в Забайкальском крае для перетоков между Сибирью и Дальним Востоком. В документах к правительственной комиссии говорится, что «Россети» изучили опыт Китая по строительству протяженных линий постоянного тока (сверхвысоковольтные ЛЭП более 800 кВ) для электроснабжения Пекина и Шанхая с передаваемой мощностью до 7 ГВт.

О возможном возникновении дефицита энергомощности в Московском регионе еще в конце 2023 года предупреждал «Системный оператор» (диспетчер российской энергосистемы), отмечает газета. В прогнозах регулятора говорилось, что в энергосистеме Москвы и Московской области работают станции на иностранных газовых турбинах суммарной мощностью 1,7 ГВт, обслуживание которых затруднено из-за санкций. По данным оператора, если турбины придется остановить, в регионе потребуется построить до 1,5 ГВт новой генерации или новые электросети.

В отчете Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики за август 2022 года говорилось, что зависимость России от импорта газовых турбин — более 90%. При этом энергетическое машиностроение страны, как и многие отрасли экономики, столкнулось с «критическим сбоем» импортных поставок после начала военной операции на Украине. «У российских производителей имеются все необходимые компетенции [для производства газовых турбин]. Продукция азиатских стран будет рассматриваться в крайнем случае», — отмечали тогда в пресс-службе Минпромторга.

В декабре прошлого года машиностроительная компания «Силовые машины» объявила о выпуске первой серийной газовой турбины большой мощности ГТЭ-170, которая была заказана для Нижнекамской ТЭЦ. Согласно производственному графику, в 2024 году «Силовые машины» передадут заказчикам следующие две газовые турбины, в 2025 году — шесть турбин, в 2026-м — восемь турбин.