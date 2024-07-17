 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Минэнерго ответило на данные о планах подпитать Москву от двух АЭС

«Коммерсантъ»: во избежание дефицита Москву планируют подпитать от двух АЭС
Фото: Максим Чурусов / ТАСС
Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Минэнерго заявило ТАСС, что не рассматривает вариант покрывать дефицит энергии в Московском регионе, который прогнозируется после 2030 года, за счет строительства ЛЭП от Курской и Нововоронежской АЭС.

О такой схеме сообщил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подготовленный к совещанию правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики 18 июля.

В материале говорилось, что Минэнерго предлагает построить от Нововоронежской и Курской АЭС до Москвы две линии электропередачи постоянного тока (высоковольтные ЛЭП) пропускной способностью 1,5 ГВт каждая,

По данным газеты, «на горизонте после 2030 года» спрос на электроэнергию в Московском регионе вырастет на 900 МВт, до 23,5 ГВт. Помимо двух высоковольтных ЛЭП, для покрытия дефицита планируется построить преобразовательные подстанции, инверторные установки и заходы ЛЭП на преобразовательные подстанции. Из документов следует, что проект потребует «относительно невысоких затрат на реализацию и обслуживание».

Тем не менее стоимость проекта в документах не обозначается. По словам нескольких собеседников «Коммерсанта», сумма может превысить 200 млрд руб. Схема финансирования проекта, по данным газеты, находится в проработке.

В «Росатоме» сказали, что поддерживают проекты, направленные на усиление связей в Единой энергосистеме России и приводящие к оптимизации режимов работы действующих и перспективных АЭС Центрального региона.

Газета пишет, что сейчас в России линий постоянного тока немного. Среди них — вставка постоянного тока на границе с Финляндией, которая до середины 2022 года обеспечивала экспорт электроэнергии из России, а также вставка постоянного тока в Забайкальском крае для перетоков между Сибирью и Дальним Востоком.

В документах к правительственной комиссии говорится, что «Россети» изучили опыт Китая по строительству протяженных линий постоянного тока (сверхвысоковольтные ЛЭП более 800 кВ) для электроснабжения Пекина и Шанхая с передаваемой мощностью до 7 ГВт.

Отключенный при сбое энергоблок Ростовской АЭС вывели на полную мощность
Общество
Первый энергоблок Ростовской АЭС

О возможном возникновении дефицита энергомощности в Московском регионе еще в конце 2023 года предупреждал «Системный оператор» (диспетчер российской энергосистемы), отмечает газета. В прогнозах регулятора говорилось, что в энергосистеме Москвы и Московской области работают станции на иностранных газовых турбинах суммарной мощностью 1,7 ГВт, обслуживание которых затруднено из-за санкций. По данным оператора, если турбины придется остановить, в регионе потребуется построить до 1,5 ГВт новой генерации или новые электросети.

В отчете Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики за август 2022 года говорилось, что зависимость России от импорта газовых турбин — более 90%. При этом энергетическое машиностроение страны, как и многие отрасли экономики, столкнулось с «критическим сбоем» импортных поставок после начала военной операции на Украине. «У российских производителей имеются все необходимые компетенции [для производства газовых турбин]. Продукция азиатских стран будет рассматриваться в крайнем случае», — отмечали тогда в пресс-службе Минпромторга.

В декабре прошлого года машиностроительная компания «Силовые машины» объявила о выпуске первой серийной газовой турбины большой мощности ГТЭ-170, которая была заказана для Нижнекамской ТЭЦ. Согласно производственному графику, в 2024 году «Силовые машины» передадут заказчикам следующие две газовые турбины, в 2025 году — шесть турбин, в 2026-м — восемь турбин.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Московская область Москва АЭС Минэнерго ЛЭП дефицит электроэнергии
Материалы по теме
В Ставропольском крае отменили ограничения по электричеству
Общество
Сбой на Ростовской АЭС вызвал проблемы с электричеством в семи регионах
Общество
На юге России ограничили электроснабжение из-за сбоя на Ростовской АЭС
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
Россияне снова стали первыми по покупкам жилья в Турции Недвижимость, 11:02
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 10:58
Трамп проведет первый после покушения митинг 20 июля в Мичигане Политика, 10:54
Президент Польши не исключил начало войны России с НАТО Политика, 10:50
Ситуация с SAP в 2024 году: есть ли возможность сохранить поддержку Pro, 10:43
Замначальника УМВД Махачкалы на транспорте задержали за взятку в ₽13 млн Общество, 10:40
Развожаев рассказал о тренировке по установке дымовых завес Политика, 10:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В МОК пригрозили США запретом проводить олимпиады из-за «Акта Родченкова» Спорт, 10:32
Ипотека по ставке продавца: как взять кредит ниже рынка Недвижимость, 10:30
От 1 грамма: где купить слитки драгметаллов и как они выглядят РБК и Сбер, 10:29
Банк HSBC рассказал о новом генеральном директоре Финансы, 10:29
ФСИН сообщила, что стычки боевика из «Крокуса» с сотрудником СИЗО не было Общество, 10:18
Минэнерго ответило на данные о планах подпитать Москву от двух АЭС Бизнес, 10:16
Губернатор Техаса поддержал перенос штаб-квартиры компании X Политика, 10:09