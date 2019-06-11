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Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
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Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом. К такому выводу пришли составители ежегодного рейтинга BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, которые представили результаты 2019 года. Электронная версия размещена на сайте агентства Kantar Millward Brown, которое занимается составлением рэнкинга.

Amazon в этом году вырвался с третьего места и потеснил с первой строчки лидера прошлого года — Google. Стоимость Amazon выросла за год в полтора раза — до $315 млрд.

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой Apple ($309,5 млрд), третью — Google ($309 млрд). В десятку вошли Microsoft ($251,2 млрд), Visa ($177,9 млрд), Facebook ($158,9 млрд), Alibaba ($131,2 млрд), Tercent ($130 млрд), McDonald's ($130,3 млрд), а также AT&T ($108,3 млрд).

Бизнес
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году). Далее в рейтинге идут Google, Microsoft, Amazon и Facebook.

Теги: Amazon, Forbes, Apple, бренд
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