«Яндекс.Маркет» переведет штаб-квартиру в бывший торговый центр у Арбата

Торговый центр в «Лотте Плаза» занимал семь надземных и один подземный этаж, но в прошлом году было решено закрыть комплекс. Торговые арендаторы остались только на первом и минус первом этажах. Кроме офисной и торговой части, в многофункциональный комплекс входит пятизвездочная гостиница Lotte Hotel Moscow.
Руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова оценивает стоимость аренды в комплексе в 23–25 тыс. руб за 1 кв. м в год, с учетом налогов и эксплуатационных платежей годовая ставка аренды может составить около 40 тыс. руб. за «метр». По оценке управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, стоимость аренды «метра» в этом комплексе составит 45–50 тыс. руб. в год, включая налоги и эксплуатационные платежи. Таким образом, аренда всего объема площадей обойдется «Яндекс.Маркет» в 640–800 млн руб. в год.
«Думаю, выбор места обусловлен близостью к штаб-квартире «Яндекса» (расположена в деловом квартале «Красная роза» в 1,5 км от «Лотте Плаза») и тем, что в этом комплексе большие этажи с высокими потолками, плюс есть терраса», — рассуждает Лукашев.
Елена Денисова отмечает, что естественного света в помещениях бывшего торгового комплекса «априори мало», но современные технологии позволяют решить эту проблему. «Адаптация торговых этажей в офисы — задача для хороших архитекторов, это решается с помощью света и концепции agile-пространства (от английского «проворный», «гибкий», в основе — разделение офиса на различные функциональные пространства. — РБК)», — поясняет Денисова. Она добавляет, что не исключено, что в будущем «Яндекс.Маркет» может планировать расширение в офисной части здания по мере увеличения персонала.
В феврале 2019-го «Яндекс.Маркет» арендовала 4 тыс. кв. м в коворкинге Workki на Зубовском бульваре, недалеко от штаб-квартиры «Яндекса» в деловом квартале «Красная роза». Но компания растет быстро, все сотрудники не помещаются в коворкинге, и в любом случае компания рассматривала его как временное решение, говорит источник, знакомый с ситуацией. Аренда в «Лотте Плаза» позволит собрать всех сотрудников компании под одной крышей.
Что такое сейчас «Яндекс.Маркет»
Летом 2017-го года «Яндекс» и Сбербанк договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркет». Стоимость новой компании оценивалась в 60 млрд руб. Весной 2018-го стороны закрыли сделку. Председатель правления Сбербанка Герман Греф тогда говорил, что планируется построить на базе «Яндекс.Маркет» «российский Amazon». «Яндекс» и Сбербанк получили по 45% в новой компании, а оставшиеся 10% передали для формирования опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет».
Компания ведет работу в трех основных направлениях:
- маркетплейс «Беру!», на котором возможна покупка товаров российских продавцов;
- онлайн-площадка для покупок из иностранных магазинов Bringly;
- площадка для выбора товаров и сравнения цен, которая, как и раньше, работает под брендом «Яндекс.Маркет».
На прошлой неделе The Bell со ссылкой на источники сообщало, что «Яндекс» и Сбербанк недовольны сотрудничеством и обсуждают «варианты развода». Греф опроверг эту информацию, сообщив, что для разрыва партнерства нет оснований.