«Яндекс.Маркет» переведет штаб-квартиру в бывший торговый центр у Арбата

Группа компаний «Яндекс.Маркет», которая принадлежит «Яндексу» и Сбербанку, ведет переговоры об аренде под офисы торгового комплекса «Лотте Плаза», закрывшегося в 2018 году. Аренда будет стоить компании более 600 млн руб. в год

«Лотте Плаза» (Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»)

Группа компаний «Яндекс.Маркет» планирует арендовать помещения для размещения своей штаб-квартиры в многофункциональном комплексе «Лотте Плаза» на Новинском бульваре у Нового Арбата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости. Два источника уточняют, что переговоры находятся в продвинутой стадии, но соглашение пока не подписано. Комплекс принадлежит компании «Лотте Рус» — «дочке» южнокорейского конгломерата Lotte Group.

PR-директор «Яндекс.Маркет» Полина Упитис подтвердила РБК, что компания находится на финальной стадии переговоров с Lotte Group. В «Лотте Рус» отказались от комментариев.

«Группа компаний «Яндекс.Маркет» активно растет, за год наша команда приросла на 600 человек, и мы продолжаем набирать команду, — говорит Упитис. — Нам нужен новый просторный офис, где мы сможем расположиться все вместе и который мы сможем самостоятельно оформить для комфортной работы всех бизнес-юнитов». Сейчас в «Яндекс.Маркет» работают 1,5 тыс. человек. Переехать компания планирует в 2020 году.

В «Лотте Плаза» компания планирует арендовать 16 тыс. кв. м, уточнила Упитис. В этот объем войдут пять этажей — помещения, в которых раньше располагался торговый комплекс и один этаж офисной части здания.