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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Бизнес ,  
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«Яндекс.Маркет» переведет штаб-квартиру в бывший торговый центр у Арбата
Группа компаний «Яндекс.Маркет», которая принадлежит «Яндексу» и Сбербанку, ведет переговоры об аренде под офисы торгового комплекса «Лотте Плаза», закрывшегося в 2018 году. Аренда будет стоить компании более 600 млн руб. в год
«Лотте Плаза» (Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»)

Группа компаний «Яндекс.Маркет» планирует арендовать помещения для размещения своей штаб-квартиры в многофункциональном комплексе «Лотте Плаза» на Новинском бульваре у Нового Арбата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости. Два источника уточняют, что переговоры находятся в продвинутой стадии, но соглашение пока не подписано. Комплекс принадлежит компании «Лотте Рус» — «дочке» южнокорейского конгломерата Lotte Group.

PR-директор «Яндекс.Маркет» Полина Упитис подтвердила РБК, что компания находится на финальной стадии переговоров с Lotte Group. В «Лотте Рус» отказались от комментариев.

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«Группа компаний «Яндекс.Маркет» активно растет, за год наша команда приросла на 600 человек, и мы продолжаем набирать команду, — говорит Упитис. — Нам нужен новый просторный офис, где мы сможем расположиться все вместе и который мы сможем самостоятельно оформить для комфортной работы всех бизнес-юнитов». Сейчас в «Яндекс.Маркет» работают 1,5 тыс. человек. Переехать компания планирует в 2020 году.

В «Лотте Плаза» компания планирует арендовать 16 тыс. кв. м, уточнила Упитис. В этот объем войдут пять этажей — помещения, в которых раньше располагался торговый комплекс и один этаж офисной части здания.

Торговый центр в «Лотте Плаза» занимал семь надземных и один подземный этаж, но в прошлом году было решено закрыть комплекс. Торговые арендаторы остались только на первом и минус первом этажах. Кроме офисной и торговой части, в многофункциональный комплекс входит пятизвездочная гостиница Lotte Hotel Moscow.

Руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова оценивает стоимость аренды в комплексе в 23–25 тыс. руб за 1 кв. м в год, с учетом налогов и эксплуатационных платежей годовая ставка аренды может составить около 40 тыс. руб. за «метр». По оценке управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, стоимость аренды «метра» в этом комплексе составит 45–50 тыс. руб. в год, включая налоги и эксплуатационные платежи. Таким образом, аренда всего объема площадей обойдется «Яндекс.Маркет» в 640–800 млн руб. в год.

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«Думаю, выбор места обусловлен близостью к штаб-квартире «Яндекса» (расположена в деловом квартале «Красная роза» в 1,5 км от «Лотте Плаза») и тем, что в этом комплексе большие этажи с высокими потолками, плюс есть терраса», — рассуждает Лукашев.

Елена Денисова отмечает, что естественного света в помещениях бывшего торгового комплекса «априори мало», но современные технологии позволяют решить эту проблему. «Адаптация торговых этажей в офисы — задача для хороших архитекторов, это решается с помощью света и концепции agile-пространства (от английского «проворный», «гибкий», в основе — разделение офиса на различные функциональные пространства. — РБК)», — поясняет Денисова. Она добавляет, что не исключено, что в будущем «Яндекс.Маркет» может планировать расширение в офисной части здания по мере увеличения персонала.

В феврале 2019-го «Яндекс.Маркет» арендовала 4 тыс. кв. м в коворкинге Workki на Зубовском бульваре, недалеко от штаб-квартиры «Яндекса» в деловом квартале «Красная роза». Но компания растет быстро, все сотрудники не помещаются в коворкинге, и в любом случае компания рассматривала его как временное решение, говорит источник, знакомый с ситуацией. Аренда в «Лотте Плаза» позволит собрать всех сотрудников компании под одной крышей.

Что такое сейчас «Яндекс.Маркет»

Летом 2017-го года «Яндекс» и Сбербанк договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркет». Стоимость новой компании оценивалась в 60 млрд руб. Весной 2018-го стороны закрыли сделку. Председатель правления Сбербанка Герман Греф тогда говорил, что планируется построить на базе «Яндекс.Маркет» «российский Amazon». «Яндекс» и Сбербанк получили по 45% в новой компании, а оставшиеся 10% передали для формирования опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет».

Компания ведет работу в трех основных направлениях:

  • маркетплейс «Беру!», на котором возможна покупка товаров российских продавцов;
  • онлайн-площадка для покупок из иностранных магазинов Bringly; 
  • площадка для выбора товаров и сравнения цен, которая, как и раньше, работает под брендом «Яндекс.Маркет».

На прошлой неделе The Bell со ссылкой на источники сообщало, что «Яндекс» и Сбербанк недовольны сотрудничеством и обсуждают «варианты развода». Греф опроверг эту информацию, сообщив, что для разрыва партнерства нет оснований.

Автор: Надежда Федорова
Теги: «Яндекс.Маркет», Недвижимость
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