Греф опроверг сообщения о разрыве отношений «Сбербанка» с «Яндексом»

Греф опроверг сообщения о разрыве отношений «Сбербанка» с «Яндексом»

Ранее о том, что компании «готовятся к разводу», со ссылкой на источники сообщало издание The Bell

Сбербанк и «Яндекс» продолжат реализацию совместных проектов, для разрыва партнерства нет никаких оснований, заявил глава банка Герман Греф, передает «РИА Новости».

«Мы точно не собираемся разрывать отношения друг с другом», — сказал Греф.

По его словам, у компаний установились «очень добрые, партнерские отношения». «Мы партнеры по целому ряду проектов, очень крупных проектов. Какой смысл в разрыве отношений?» — удивился глава Сбербанка, выразив надежду на то, что компании будут сотрудничать всегда.

О том, что у совместного проекта Сбербанка и «Яндекса» возникли проблемы, со ссылкой на пять источников сообщал The Bell. При этом два собеседника издания заявили, что IT-компания и банк уже год обсуждают «условия развода».