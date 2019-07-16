Греф опроверг сообщения о разрыве отношений «Сбербанка» с «Яндексом»

Сбербанк и «Яндекс» продолжат реализацию совместных проектов, для разрыва партнерства нет никаких оснований, заявил глава банка Герман Греф, передает «РИА Новости».
«Мы точно не собираемся разрывать отношения друг с другом», — сказал Греф.
По его словам, у компаний установились «очень добрые, партнерские отношения». «Мы партнеры по целому ряду проектов, очень крупных проектов. Какой смысл в разрыве отношений?» — удивился глава Сбербанка, выразив надежду на то, что компании будут сотрудничать всегда.
О том, что у совместного проекта Сбербанка и «Яндекса» возникли проблемы, со ссылкой на пять источников сообщал The Bell. При этом два собеседника издания заявили, что IT-компания и банк уже год обсуждают «условия развода».