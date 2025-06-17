Компания-владелец бывших активов Danone в России сменит название

Новый владелец Health & Nutrition, которая ранее была «дочкой» Danone в России, намерен переименовать компанию. Название, данное ей в период временного управления, не отражает новое позиционирование и локальную стратегию развития

Руслан Алисултанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Компания Health & Nutrition (H&N), которая до сентября 2023 года называлась «Данон Россия», вновь сменит название. Об этом рассказал в интервью РБК владелец и председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов.

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Процесс трансформации компании, которая в мае 2024 года окончательно перестала быть частью французского производителя молочных продуктов Danone, а до этого несколько месяцев находилась во временном управлении Росимущества, еще продолжается, говорит Алисултанов. «Но главное мы уже сделали — прошли переходный период. Теперь мы по-настоящему российская компания», — подчеркивает он.

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Сегодня Health & Nutrition — лидер молочной отрасли: «с мощной инфраструктурой, сильными узнаваемыми брендами и, что важно, — теперь уже со своей локальной стратегией развития», продолжает председатель совета директоров компании. Новая стратегия утверждена на пять лет.

«Забегая вперед, хочу сказать, что через пять лет, а, скорее всего, даже через год мы не будем называться Health & Nutrition. Это название не совсем соответствует нашему новому позиционированию и нашей локальности. Поэтому в ближайших планах у нас ренейминг», — рассказал Алисултанов.

Новое название еще не определено. «У меня нет пока каких-то фаворитов в списке — мы выбираем тщательно и подходим очень обстоятельно, потому что планируем жить с этим названием долго», — отметил Алисултанов.

Для компании важно, чтобы новое название отражало ее основные ценности: заботу о потребителе, высокое качество продукта и научный подход к его созданию. «Если говорить не про имя, а про позиционирование компании, то мы, однозначно видим себя технологическими лидерами молочной отрасли. Мы будем драйвером инноваций, будем формировать вкусовые и потребительские привычки россиян, придерживаясь идеи здорового питания», — добавляет Алисултанов.

Название Health & Nutrition появилось у компании в период временного управления. О намерении отказаться от контроля над своим основным бизнесом в России Danone объявила еще в октябре 2022 года. Французская компания искала, кому передать активы. Но затем ее доли в российской «дочке» были переданы в управление Росимущества — указ об этом президент Владимир Путин подписал 16 июля 2023 года. Через два месяца после этого АО «Данон Россия» была переименована в «Эйч энд Эн» и начала использовать бренд Health & Nutrition.

Внешнее управление в Health & Nutrition было отменено в марте 2024 года. А уже в середине мая французская Danone объявила, что завершила продажу своего российского бизнеса компании «Вамин Р» из Татарстана, владельцем которой выступал Минтимер Мингазов. А в декабре 2024-го компания, получившая контроль над активами Danone в России, сменила владельца. Руслан Алисултанов стал 100%-ным владельцем «Юнимилк» (до этого она называлась «Вамин Татарстан») которая косвенно (через «Вамин Р») контролирует группу «Эйч энд Эн». Алисултанов работает в Health & Nutrition с лета 2023 года. До этого он занимал пост замминистра сельского хозяйства Чечни и был заместителем мэра Грозного.