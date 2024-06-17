ФАС нашла сговоры при поставках больницам, где лечат бойцов спецоперации

По данным ФАС, компании заключили контракты на поставку медицинских изделий для учреждений, занимающихся реабилитацией участников военной операции. Компаниям грозят оборотные штрафы, если будет установлена их вина

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила два картельных сговора среди медицинских компаний на 1,1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Служба в связи с этим возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства: первое — в отношении «Вендделис», «Стер Медикал», «Стер 23», «Лабкорп» и «Лабстор», второе — в отношении «Галар» и хозсубъекта.

РБК направил запросы в офисы «Вендделис», «Стер Медикал», «Стер 23», «Лабкорп», «Лабстор» и «Галар».

По информации СПАРК, все указанные компании являются небольшими предприятиями. «Вендделис» занимается розничной торговлей вне магазинов, палаток, рынков. «Стер 23» ведет оптовую торговлю непродовольственными потребительскими товарами. «Лабкорп», в свою очередь, торгует техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. «Лабстор» и «Галар» ведут оптовую торговлю фармацевтической продукцией. «Стер Медикал» также занимается медицинской деятельностью.

ФАС подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. По данным ведомства, они заключили контракты на поставку медицинских изделий и расходных материалов для учреждений, которые занимаются реабилитацией участников военной операции. Торги проводились для нужд московских и подмосковных больниц, а также для госпиталя для ветеранов войн № 2 в Москве.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, подчеркнули в ФАС. Под ними понимается размер суммы, которую необходимо заплатить при нарушении правил. Она исчисляется из общей выручки компании за год.

В конце мая ФАС заподозрила предпринимателей на маркетплейсах в создании картеля для поддержания цен на беспроводные наушники, чтобы противостоять конкурентам. По информации ведомства, участники картеля синхронно поднимали стоимость аксессуаров, также контролировали соблюдение договоренностей и обсуждали применение санкций в отношении тех, кто не поддержал сговор.

В апреле служба раскрыла картельный сговор на 2,8 млрд руб. при внедрении нацпроектов «Демография» и «Образование». ФАС передала, что компании заключили антиконкурентное соглашение во время торгов на выполнение строительных работ в трех регионах.