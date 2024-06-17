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Бизнес ,  
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Билл Гейтс решил инвестировать миллиарды в атомную энергетику из-за Китая

Компания Гейтса построит АЭС, где используется натриевое, а не водяное охлаждение реактора. Эта новая технология может позволить США добиться лидерства в атомной энергетике, полагает миллиардер
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Annette Riedl / DPA / Global Look Press)

Основатель Microsoft Билл Гейтс собрался инвестировать миллиарды в проект атомной электростанции в штате Вайоминг, который реализует его компания TerraPower, рассказал он в интервью CBS.

«Я вложил более миллиарда [долларов], и я вложу еще миллиарды», — сказал он (цитата по Bloomberg).

CBS отмечает, что проект предполагает строительство АЭС, где будет использоваться натриевое охлаждение реактора, а не водяное. Это, как считается, должно обезопасить и удешевить процесс генерации. Запустить станцию в работу собираются к 2030 году. Телеканал указывает, что за десятилетия это первый коммерческий атомный проект в США, который не будет сопряжен с выбросом парниковых газов и, как следствие, изменением климата.

Гейтс сказал, что сейчас больше всего ядерных реакторов строит Китай, однако США могут стать конкурентоспособными благодаря использованию инновационных технологий.

«Я рад поддержке, которую мы получаем от федерального правительства в ядерной сфере, чтобы воспользоваться нашим опытом и решить проблему, заключающуюся в том, что наши нынешние реакторы слишком дорогие. Итак, давайте внесем изменения, вы знаете, будем готовы превзойти в инновациях наших иностранных конкурентов, чтобы сохранить свое лидерство», — сказал миллиардер (его состояние, по версии Forbes, около $133 млрд).

Гейтс также рассказал, что запуск проекта намечался на 2028 год, но его пришлось сдвинуть, так как по первоначальному плану урановое топливо должны были закупать в России, но из-за конфликта на Украине поставщика пришлось поменять. Теперь в этом качестве рассматривают Великобританию и ЮАР, также возможны поставки из Канады и самых США.

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Фото:Krafft Angerer / Getty Images

В мае президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими предприятиями. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан пояснял, что мера призвана «укрепить энергетическую и экономическую безопасность» Соединенных Штатов «путем снижения и в конечном итоге устранения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».

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Гейтс Билл

предприниматель, сооснователь компании Microsoft
28 октября 1955 года

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