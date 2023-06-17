«Автодор» в июле вернется к пересмотру тарифов для платных дорог

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Кравцов заявил об отсутствии планов серьезно менять ЕГЭ Общество, 10:17
Байден закончил речь об оружии фразой «Боже, храни королеву» Политика, 10:02
Россияне рассказали, сколько готовы жертвовать на помощь животным Общество, 10:00
Брокер «Сбера» сообщил о планах дать инвесторам доступ к рынку Китая Инвестиции, 10:00
НАТО открыл центр по защите подводных трубопроводов Политика, 09:51
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 09:49
Токаев призвал перестать называть объекты в честь деятелей СССР Политика, 09:39
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Автодор» в июле вернется к пересмотру тарифов для платных дорог Бизнес, 09:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:16
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 09:01
Минфин допустил расширение списка ситуаций для снятия денег с нового ИИС Инвестиции, 09:00
В Курской области село Сальное попало под обстрел ВСУ Политика, 08:41
В Красном Кресте рассказали о повестке встреч с Москальковой Политика, 08:40
Гладков назвал причину ночного пожара жилой высотки в Белгороде Общество, 08:36
ПМЭФ-2023 ,  
0 

«Автодор» в июле вернется к пересмотру тарифов для платных дорог

Глава «Автодора»: в июле вернемся к вопросу о росте тарифов за проезд по платным дорогам
Госкомпания «Автодор» в июле рассмотрит вопрос об увеличении тарифов на проезд по платным дорогам. В феврале правительство разрешило компании поднять их в 2,6 раза, с 3 руб. до 5–8 руб. за километр
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В июле госкомпания «Автодор» в очередной раз вернется к обсуждению вопроса о росте тарифов на проезд по платным автодорогам, заявил в интервью РБК председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Насколько могут быть увеличены тарифы, он не сказал.

В последний раз «Автодор» индексировал расценки в феврале 2023 года. Тогда проезд легковых автомобилей по подмосковному участку М-1 «Беларусь» протяженностью 33,5 км вырос со 100–120 руб. до 140 руб., по всей М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара (925 км) — с 2,4–3 тыс. руб. до 2,8–3,5 тыс. руб. (в зависимости от дня недели), по участку М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуево — с 89 руб. до 99 руб.

Примерно в это же время правительство утвердило новые максимальные тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным дорогам и участкам таких дорог. Для владельцев легкового транспорта расценки могут быть увеличены с 3 руб. до 5–8 руб. за 1 км пути. На трассах, где платный проезд был введен после реконструкции (например, М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и М-4 «Дон»), предельный тариф повышен с 3 руб. до 5 руб. Если автодорога построена с нуля (ЦКАД или М-12), предельная цена поднимается с 3 руб. до 8 руб. Проезд по платному мосту или путепроводу увеличивается с 21 руб. до 29 руб. за 1 км.

Для других транспортных средств, включая автомобили с прицепом, высотой от 2 м до 2,6 м максимальная стоимость проезда по новым платным дорогам может быть увеличена до 12 руб., по старым — 6,75 руб. за 1 км. Стоимость проезда по искусственным дорожным сооружениям составит 43,5 руб. за километр (ранее — 31,5 руб.). Действующего платного участка М-11 15–58-й километр и северного обхода Одинцово документ не коснется (по М-11 для легкового транспорта цена проезда по участку от Солнечногорска до Твери протяженностью 89 км составляет 390 руб., проезд от Санкт-Петербурга до Твери — 2–2,1 тыс. руб.). Также новые тарифы не касаются Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, платных участков в Псковской области, платного моста через реки Кама и Буй в Удмуртии и других дорог регионального значения.

В октябре 2022 года Минтранс предложил увеличить тарифы на проезд по платным дорогам, так как цена за километр не менялась с 2016 года, а себестоимость строительства увеличилась в среднем на 12% без учета инфляции. Петушенко сказал РБК, что стоимость строительства автодорог в России за последний год выросла лишь на 3–4%.

Увеличение максимального тарифа позволит обеспечить «гибкое тарифное регулирование» при «соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автомобильных дорог», поясняли в Минтрансе. Тогда зампред правления «Автодора» Константин Макиев говорил «Российской газете», что повышение предельных тарифов необходимо для строительства дорог «в условиях ограниченного финансирования». Однако он подчеркивал, что документ дает право госкомпании повысить тарифы, но не обязывает вводить новые цены «повсеместно».

Читайте на РБК Pro
Как перестать растрачивать энергию впустую — 21 принцип и 23 правила
«Вотум недоверия Лондону». Почему Сити больше не финансовый центр мира
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Как бухгалтеры и «продажники» обворовывают фирмы: обзор популярных схем
Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Элина Тихонова
Автодор платные дороги рост тарифов
Материалы по теме
«Автодор» назвал стоимость проезда по новому участку М-12
Общество
Правительство повысило тарифы на проезд по платным дорогам
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter