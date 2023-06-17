«Автодор» в июле вернется к пересмотру тарифов для платных дорог

Госкомпания «Автодор» в июле рассмотрит вопрос об увеличении тарифов на проезд по платным дорогам. В феврале правительство разрешило компании поднять их в 2,6 раза, с 3 руб. до 5–8 руб. за километр

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В июле госкомпания «Автодор» в очередной раз вернется к обсуждению вопроса о росте тарифов на проезд по платным автодорогам, заявил в интервью РБК председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Насколько могут быть увеличены тарифы, он не сказал.

В последний раз «Автодор» индексировал расценки в феврале 2023 года. Тогда проезд легковых автомобилей по подмосковному участку М-1 «Беларусь» протяженностью 33,5 км вырос со 100–120 руб. до 140 руб., по всей М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара (925 км) — с 2,4–3 тыс. руб. до 2,8–3,5 тыс. руб. (в зависимости от дня недели), по участку М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуево — с 89 руб. до 99 руб.

Примерно в это же время правительство утвердило новые максимальные тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным дорогам и участкам таких дорог. Для владельцев легкового транспорта расценки могут быть увеличены с 3 руб. до 5–8 руб. за 1 км пути. На трассах, где платный проезд был введен после реконструкции (например, М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и М-4 «Дон»), предельный тариф повышен с 3 руб. до 5 руб. Если автодорога построена с нуля (ЦКАД или М-12), предельная цена поднимается с 3 руб. до 8 руб. Проезд по платному мосту или путепроводу увеличивается с 21 руб. до 29 руб. за 1 км.

Для других транспортных средств, включая автомобили с прицепом, высотой от 2 м до 2,6 м максимальная стоимость проезда по новым платным дорогам может быть увеличена до 12 руб., по старым — 6,75 руб. за 1 км. Стоимость проезда по искусственным дорожным сооружениям составит 43,5 руб. за километр (ранее — 31,5 руб.). Действующего платного участка М-11 15–58-й километр и северного обхода Одинцово документ не коснется (по М-11 для легкового транспорта цена проезда по участку от Солнечногорска до Твери протяженностью 89 км составляет 390 руб., проезд от Санкт-Петербурга до Твери — 2–2,1 тыс. руб.). Также новые тарифы не касаются Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, платных участков в Псковской области, платного моста через реки Кама и Буй в Удмуртии и других дорог регионального значения.

В октябре 2022 года Минтранс предложил увеличить тарифы на проезд по платным дорогам, так как цена за километр не менялась с 2016 года, а себестоимость строительства увеличилась в среднем на 12% без учета инфляции. Петушенко сказал РБК, что стоимость строительства автодорог в России за последний год выросла лишь на 3–4%.

Увеличение максимального тарифа позволит обеспечить «гибкое тарифное регулирование» при «соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автомобильных дорог», поясняли в Минтрансе. Тогда зампред правления «Автодора» Константин Макиев говорил «Российской газете», что повышение предельных тарифов необходимо для строительства дорог «в условиях ограниченного финансирования». Однако он подчеркивал, что документ дает право госкомпании повысить тарифы, но не обязывает вводить новые цены «повсеместно».