Правительство повысило тарифы на проезд по платным дорогам

В прошлом году Минтранс предлагал увеличить тарифы за проезд по платным дорогам и сообщал о повышении спроса на них, поскольку количество проездов по таким участкам с 2015 по 2021 год выросло в четыре раза

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правительство утвердило новые максимальные тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным дорогам и участкам таких дорог. Это следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Водители легковых автомобилей будут платить за 1 км:

5 руб. (ранее 3 руб.) в отношении реконструированных платных дорог общего пользования и платных участков дорог федерального значения;

8 руб. в отношении платных дорог, созданных в результате строительства;

29 руб. (ранее 21 руб.) за проезд по тоннелям, мостам или другим искусственным дорожным сооружениям.

Водители легковых автомобилей будут платить за 1 км, если участок дороги находится в концессии (реконструируется за счет инвестора):

16,5 руб. (ранее 12 руб.) за проезд по платным участкам федеральных трасс;

115,5 руб. за 1 км (ранее 84 руб.) за проезд по платным искусственным дорожным сооружениям, к которым относятся тоннели и мосты.

Водители грузовиков и транспорта с прицепом высотой 2,6 м и более должны будут заплатить за 1 км проезда:

14,25 руб. (ранее 9,5 руб.) по отреставрированным платным участкам дорог;

25 руб. по платным участкам новых дорог;

91,5 руб. (ранее 66,5 руб.) по мостам, туннелям и другим искусственным дорожным сооружениям.

При этом водители транспорта с прицепом высотой 2,6 м и более должны будут заплатить за километр проезда по дорогам, находящимся в концессии:

25 руб. за километр проезда по новым трассам;

14,25 руб. за километр проезда по реконструированным участкам дороги.

При этом стоимость проезда по мостам, путепроводам и другим искусственным сооружениям составит 91,5 за километр (ранее 66,5 руб.). Для трасс в концессии предельный тариф увеличится до 53 руб. и до 370 руб. за проезд по мостам за километр пути.

Для других транспортных средств, включая автомобили с прицепом, высотой от 2 м до 2,6 м, проезд по новым платным дорогам будет стоить 12 руб., по старым — 6,75 руб. за 1 км. Стоимость проезда по искусственным дорожным сооружениям составит 43,5 руб. за километр (ранее — 31,5 руб.).

4 октября прошлого года Минтранс предложил увеличить тарифы на проезд по платным дорогам, так как цена за километр не менялась с 2016 года, а себестоимость строительства увеличилась в среднем на 12% без учета инфляции. Увеличение максимального тарифа позволит обеспечить «гибкое тарифное регулирование» при «соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автомобильных дорог», считает ведомство.

Кроме того, Минтранс подсчитал, что спрос на платные автомобильные дороги увеличивается ежегодно, «так как с 2015 по 2021 год количество проездов пользователей возросло в четыре раза».