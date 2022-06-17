Михельсон заявил о сотрудничестве с «Газпромом» по «моржам и медведям»

Миллер и Михельсон договорились о сотрудничестве в Арктике во вопросам экологии, но не совместной добычи газа. Газопроизводство «все что-то никак», уточнил глава НОВАТЭКа

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Соглашение между нефтегазовыми компаниями НОВАТЭК и «Газпром» о совместной деятельности в Арктике касается только экологических вопросов, консенсуса по разработке газовых месторождений достичь пока не удалось. Об этом РБК заявил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

«Оно касается только экологии, совместной работы… по [разработке газовых] месторождениям все что-то никак [не получается], только про моржей и белых медведей», — сказал Михельсон, отвечая на вопрос РБК.

Глава НОВАТЭКа также отметил, что президент Владимир Путин поручил определить сырьевую базу для производства сжиженного природного газа (СПГ), в правительстве занимались подготовкой документов по этому вопросу. Он добавил: «Я считаю, что Россия сейчас обязана максимально увеличить принятие инвестрешений и строить много СПГ-заводов».

«На сегодня мы [Россия] — крупнейшие в мире экспортеры газа. Сколько мы теряем [экспорта] трубопроводного газа [из-за санкций], столько нужно делать СПГ. Надо бегом принимать инвестрешения», — сказал Михельсон

Ранее днем 17 июня Михельсон и глава «Газпрома» Алексей Миллер заключили соглашение, касающееся сотрудничества в области устойчивого развития Арктической зоны России.

«Стороны намерены сотрудничать в области охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия, экологического мониторинга, стандартизации в области экологической безопасности, водородной энергетики и поддержки коренных малочисленных народов Севера», — указано в сообщении НОВАТЭКа.

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Михельсон тогда заявил, что компании решили объединить усилия по поддержанию биологического разнообразия в Арктике и снижению негативного влияния на экосистему региона. Согласно соглашению, компании организуют постоянный мониторинг мест обитания морских ластоногих млекопитающих, которые обитают в Обской губе и акватории Северного морского пути.

«Сотрудничество крупнейших недропользователей российской Арктики будет способствовать сохранению экосистемы, социальному и экономическому развитию региона», — подчеркнул глава НОВАТЭКа.

НОВАТЭК — вторая по размеру газовая компания России. НОВАТЭК еще в 2012 года заявляла о заинтересованности сотрудничать с «Газпромом» для совместной реализации СПГ-проектов на ресурсной базе Тамбейской группы месторождений. Она находится в непосредственной близости от Южно-Тамбейского месторождения, на базе которого НОВАТЭК с партнерами построили крупнейший в России СПГ-завод «Ямал СПГ».

В 2016 году Михельсон вел переговоры о покупке Тамбея за акции своей компании, но получил отказ. Тогда «Газпром» сообщал, что не планирует привлекать НОВАТЭК к разработке проекта, а выбрал в партнеры «Русгаздобычу».

Весной 2021 года появилась информация о том, что Михельсон возобновил переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером о покупке Тамбея. По данным «Коммерсанта», бизнесмен попросил поддержки для заключения этой сделки на встрече с Путиным. НОВАТЭК рассчитывает на скорейшее принятие правительством решения о привлечении ресурсов Тамбейской группы месторождений для роста производства СПГ в Арктике до 64 млн т к 2030 году, говорил Михельсон в апреле 2021 года.

Но «Газпром» по-прежнему не намерен продавать Тамбейскую группу, говорили РБК источники в этой компании. «На месторождениях Тамбейской группы сосредоточены крупные запасы газа, которые важно вовлечь в разработку. Округ поддержит любое решение, которое будет наиболее эффективным для экономики страны», — сообщал представитель администрации ЯНАО.

По Тамбейскому месторождению «нет никаких переговоров», это «месторождение Алексея Борисовича Миллера». «Я готов с Алексеем Борисовичем чего угодно обсуждать, если он что-то предложит», — сказал РБК Михельсон.