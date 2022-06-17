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Мантуров рассказал о планах возродить «Волгу» и «Победу»

Министр допустил реализацию этих проектов не только в Нижнем Новгороде, но и на других площадках
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью телеканалу РБК о планах возрождения автомобильных брендов «Волга» и «Победа», существовавших в советское время.

«У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа», Или и то, и то», — сказал он.

На уточняющий вопрос, будут ли выпускать такие автомобили в Нижнем Новгороде, Мантуров заявил, что проект может быть реализован на разных площадках. При этом он не уточнил возможные сроки начала производства.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 мая анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич». Их будут собирать на базе бывшего московского завода Renault, который перешел на баланс Москвы, сообщил он. Указывалось, что ведутся переговоры с зарубежными автопроизводителями, которые могли бы заинтересоваться таким проектом.

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Касательно ухода Renault Мантуров указал, что вероятным триггером к такому решению стал «коллапс логистики». «Глобально у компании Рено держать на себе груз по содержанию «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» на долгосрочный период в отличие от других производителей, которые заявили о том, что до конца года они будут обеспечивать выплаты зарплаты сотрудникам этих предприятий», — сказал он.

Автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа» производился на Горьковском автомобильном заводе с 1946 по 1958 год. Всего было выпущено более 240 тысяч машин под этой маркой.

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Автомобили под маркой «Волга» выпускались на ГАЗе с 1956 года (ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110).

После распада СССР на ГАЗе пытались создавать новые «Волги». В 2008 году начался, например выпуск Volga Siber. Однако популярностью машина не пользовалась. В 2010 году ее производство было свернуто, а завод в Нижнем Новгороде сосредоточился на производстве коммерческих машин.

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Теги
Илья Доронов, Артем Филипенок
Денис Мантуров ГАЗ автопром санкции машины
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