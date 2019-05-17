«Нафтогаз» увидел в анбандлинге риски проигрыша $3 млрд «Газпрому» в суде

В компании утверждают, что из-за выбора модели анбандлинга OU «Нафтогаз» может проиграть «Газпрому» в новом арбитраже примерно $3 млрд

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Модель отделения оператора газотранспортной системы от «Нафтогаза Украины» (анбандлинга), которую поддерживает правительство, ослабит позиции компании на трехсторонних переговорах по газу и грозит проигрышем «Газпрому» в новом арбитраже. Об этом написал в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он напомнил, что кабмин настаивает на анбандлинге по модели OU, принятой в июле 2016 года. «Следствием выбора именно этой модели анбандлинга может быть проигрыш «Газпрому» в новом арбитраже, который уже инициировал «Газпром», примерно $3 млрд вместо того, чтобы выиграть $11–14 млрд», — отметил Витренко.

По его словам, компания предоставила правительству заключения юристов и экспертов, которые объяснили, почему необходимо выбрать другую модель анбандлинга — ISO. Витренко отметил, что в соответствии с обеими моделями оператор ГТС будет отделен от «Нафтогаза» в 2020 году.

Он пояснил, что поддерживаемая правительством модель ослабит переговорную позицию Киева на трехсторонних переговорах по транзиту газа после 2019 года. «Если эта модель будет реализована, то «Газпром» сможет требовать в арбитраже пересмотр нашего транзитного тарифа в сторону уменьшения, и именно поэтому мы будем вынуждены вернуть «Газпрому» $3 млрд», — подчеркнул он.