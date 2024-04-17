Wildberries запустит продажу автомобилей

Продажи машин Chery на Wildberries стартуют с 18 апреля, заказ можно оформить по 100-процентной предоплате, официальный дилер согласует с клиентом место доставки, договор купли-продажи оформляется перед выдачей машины

Фото: Андрей Любимов / РБК

Онлайн-ретейлер Wildberries с 18 апреля запускает продажу автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Первой машиной, которую можно будет купить на маркетплейсе, станет китайская Chery. Заказ на первом этапе будет доступен для жителей Москвы, Казани, Московской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Со временем зона доставки будет расширяться, отметили в компании.

На Wildberries будет доступен весь модельный ряд Chery.

Заказ автомобиля возможен для пользователей по 100-процентной предоплате по карте, которая привязана к профилю. После оформления заказа с клиентом свяжется официальный онлайн-дилер Chery «Деливери кар» для уточнения деталей, договор купли-продажи подписывается перед выдачей автомобиля, пояснили в Wildberries.

Место доставки с учетом логистических возможностей для выгрузки автомобиля будет согласовываться между дилером и клиентом, указывает онлайн-ретейлер.

Wildberries намерен развивать новую категорию товаров «Транспортные средства», заявили в компании, в дальнейшем в продаже появятся в том числе мотоциклы, квадроциклы, снегоходы.

Chery — лидер по продажам среди иностранных автопроизводителей в России, отмечает «Автостат». В 2023 году было продано 118 950 машин китайского бренда, что в три раза больше, чем в 2022-м. Доля Chery на российском рынке составляет 11,2% (в 2022-м была 6,3%). Самой популярной моделью китайской марки в прошлом году стал кроссовер Tiggo 7 PRO Max (реализовано 41 057 шт.), отмечает агентство.