ФАС разрешила владельцу «Пятерочки» купить «Покупочку»

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ФАС согласовала сделку по приобретению Х5 Group (владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») 100% уставного капитала ООО «Тамерлан» (торговые сети «Покупочка», «ПокупАЛКО», «Га-га») при условии исполнения предписания службы, сообщили в ведомстве.

Согласно требованиям ФАС, компании должны:

до 10 апреля 2024 года «снизить до 35% долю от общего объема оборота продовольственных товаров в муниципальных образованиях, где в результате сделки она может быть превышена». При этом Х5 Group может продать или передать торговые точки третьим лицам;

исполнить все заключенные « Тамерланом » договоры;

Тамерланом упростить «доступ социально значимых продуктов питания к полке» — в частности, по некоторым категориям товаров сети не должны будут предъявлять производителям особые требования к упаковке, весу и сорту товаров и обязывать поставщиков платить магазинам за реализацию продукции;

распространить добровольные социальные обязательства, действующие в Х5, на приобретаемые торговые сети. Так, в магазинах «Покупочка», «ПокупАЛКО» и «Га-га» в течение года с момента заключения сделки наценки должны быть установлены на уровне не выше 10% от цены приобретения товаров первой необходимости и 5% от стоимости закупки кефира, молока, сливочного масла, творога, белокочанной капусты, картофеля, лука, моркови, свеклы, сахара, хлеба и булочных изделий.

Неисполнение требований влечет за собой административную ответственность и может быть основанием для признания сделки недействительной, предупредили в ФАС.

X5 после этого заявления назвала одним из приоритетов «развитие через стратегические альянсы с региональными игроками с приобретением контрольной доли». «Мы рассматриваем возможности для таких партнерств во всех российских регионах и в некоторых случаях для изучения позиции регулятора направляем ходатайства в Федеральную антимонопольную службу России», — сказали в компании.

Основной владелец ООО «Тамерлан» Евгений Ищенко подтвердил РБК переговоры с X5 Group, отметив, что сделки еще нет.