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Бизнес ,  
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X5 Group закрыл последний магазин сети «Карусель»

Одна из старейших в России торговых сетей «Карусель» закрылась после 19 лет работы
Спустя 19 лет после основания сеть «Карусель» прекратила существование. Ее владелец — российский ретейлер X5 Group — закрыл последний магазин в феврале 2023 года. Отказ от сети связан с изменением покупательского поведения
X5 Group FIVE ₽1 412 +0,11% Купить
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В феврале 2023 года крупнейший российский продовольственный ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») закрыл последний гипермаркет «Карусель», сообщила в интервью РБК президент группы Екатерина Лобачева.

Процесс закрытия сети удалось выстроить эффективно, уверяет глава X5 Group: на заключительном этапе закрывавшиеся точки показывали положительные финансовые результаты, а у последнего магазина в Белгороде даже была положительная EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. — РБК).

Первый магазин «Карусель» был открыт в Санкт-Петербурге в 2004 году. У сети гипермаркетов были те же основатели, что и у торговой сети «Пятерочка», — предприниматели Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев. В 2008 году компания X5 Retail Group (прежнее название X5 Group), основанная двумя годами ранее путем слияния сетей «Пятерочка» и «Перекресток», реализовала опцион на покупку «Карусели». Общая сумма сделки составила около $940 млн (около 23,4 млрд руб. по среднему курсу доллара к рублю в 2008 году), включая сумму оплаты в форме глобальных депозитарных расписок.

Трансформацию сети «Карусель» ее владелец начал еще осенью 2019 года на фоне перетока потребителей в другие форматы магазинов и снижения выручки гипермаркетов. На тот момент сеть насчитывала 91 магазин — часть из них были закрыты, часть переведены в формат «Перекресток». Под брендом «Карусели» осталось 37 точек, компания рассматривала возможность изменения их позиционирования. Однако летом 2021 года X5 Group допустила, что сеть полностью прекратит свое существование. Некоторые гипермаркеты были проданы — например, четыре магазина в Москве и Подмосковье в начале 2022 года выкупил ретейлер «О'Кей».

Как пояснила Екатерина Лобачева, принимая решение закрыть формат гипермаркетов «Карусель» два года назад, команда X5 Group исходила из значительного изменения потребительского поведения и мирового опыта в ретейле. По наблюдениям ретейлера, за последние три–пять лет российский потребитель прошел несколько трансформаций, основной из которых стала «разумность выбора» и значительный переток аудитории в канал онлайн-продаж, произошедший в пандемию. Важным следствием значительного развития онлайн-покупок стало то, что закупки впрок из крупноформатной традиционной торговли стали частично переходить в интернет.

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«Закупка впрок продуктов питания — как раз не про разумное потребление. Даже я на своем примере, с тремя детьми, не могу спрогнозировать, что точно потребит моя семья за неделю», — описывает глава X5 Group.

Что происходит с онлайн-продажами продуктов

В 2022 году рынок онлайн-продаж продовольственных товаров, по оценке компании InfoLine, вырос на 63% — до 625 млрд руб. (годом ранее динамика роста составляла 147%). Доля продуктовой интернет-торговли в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков выросла год к году с 2,1 до 3%. По данным аналитиков, X5 Group входит в пятерку крупнейших игроков этого рынка с оборотом онлайн-продаж в прошлом году в 74,1 млрд руб., уступая сервисам «Сбермаркет» (103,5 млрд руб.), «Вкусвилл» (91,2 млрд руб.) и «Самокат» (82,5 млрд руб.).

Также Лобачева отдельно выделяет тренд клиентского поведения на покупки готовой еды, который ежегодно растет во всех регионах. «Новое поколение не будет готовить дома в таких же объемах, как наше с вами и предыдущее», — уверена она. Хотя, разумеется, в потреблении готовой кулинарии есть свои различия по типу потребителей. Больше всего такой продукции потребляют в больших городах, а жители сельской местности пока настороженно воспринимают готовые блюда. Кроме того, основной потребитель этой продукции — люди в возрасте до 45 лет: чем старше покупатель, тем меньше он потребляет готовой еды.

X5 Group — крупнейший по обороту российский ретейлер — был создан в мае 2006 года в результате слияния сетей «Перекресток» и «Пятерочка». Сейчас холдинг развивает также сеть жестких дискаунтеров «Чижик» и цифровые сервисы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося». Основной собственник группы — связанная с «Альфа-Групп» структура (47,86%), в свободном обращении — 40,67%.

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Теги
Анна Левинская, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
X5 Карусель стратегическое развитие магазины ретейл
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