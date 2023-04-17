Власти рассмотрят запрет на промышленный вылов семги в Белом море

Запретить промышленный лов семги в Белом море и развивать вместо него любительскую рыбалку предложила экологическая ассоциация «Русский лосось». Рыбопромышленники идею одобряют, а в Росрыболовстве настаивают на научном обосновании

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Росрыболовство 10 мая рассмотрит на заседании научно-промыслового совета Северного рыбохозяйственного бассейна предложение о полном запрете промышленного рыболовства семги в Белом море. Об этом замглавы Росрыболовства Василий Соколов уведомил Марину Ковтун, президента ассоциации «Русский лосось» и бывшего губернатора Мурманской области (РБК ознакомился с копией ответа).

Информацию об обращении и рассмотрении запроса подтвердили в пресс-службе Росрыболовства, а также председатель наблюдательного совета «Русского лосося» Геннадий Жарков.

Почему могут запретить добывать дикую семгу

Рассмотреть возможность полного запрета промышленной добычи семги в бассейне Белого моря (в него входят реки Северная Двина, Онега и ряд других рек в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях, а также в Карелии) «Русский лосось» попросил Росрыболовство в конце февраля этого года. Ассоциация позиционирует себя как некоммерческая экологическая организация, которая поддерживает проекты по сохранению популяций лососевых в России и рациональное природопользование, не наносящее ущерб водным экосистемам, — например, экотуризм и рекреационную рыбную ловлю по принципу «поймал — отпустил».

Ограничения по вылову семги в бассейне Белого моря необходимы для сохранения популяции, указывает в письме Росрыболовству президент «Русского лосося» (копия документа есть у РБК). Ковтун напоминает, что во второй половине XX века природные запасы атлантического лосося (известен также как семга, или озерный лосось) во всем мире, в том числе в Америке, Западной Европе и на севере России, катастрофически снизились. По словам Ковтун, сейчас популяции этого вида рыб уже подорваны или почти утрачены во многих северных реках — например, в Печоре, Северной Двине, Мезени, Онеге, а также бассейнах озер Ладога и Онега. Запасы атлантического лосося в бассейне Белого моря находятся на низком уровне и продолжают сокращаться, приводится в письме оценка Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО). Снижение запасов связано как с природными факторами (изменение климата), так и с деятельностью человека, объяснил РБК председатель наблюдательного совета «Русского лосося». Результаты этой деятельности, по словам Жаркова, — ухудшение мест обитания в реках из-за загрязнения, мелиорации и гидротехнических сооружений, препятствующих проходу рыб к нерестилищам, а также влияние аквакультуры, промысловый лов, браконьерство и т.д.

Для развития прибрежного рыболовства в бассейне Белого моря рыбопромышленникам каждый год выделяется квота на вылов атлантического лосося — около 40 т, пишет в письме Ковтун. Но в последнее время эффективность и целесообразность такого типа эксплуатации биоресурса «вызывают вопросы», обращает внимание автор: с точки зрения экономической эффективности промышленный лов лосося значительно уступает активно развивающемуся любительскому лову, в том числе основанному на принципе «поймал — отпустил». По данным «Русского лосося», сами предприятия, у которых есть промышленные квоты на добычу атлантического лосося в Белом море, «приходят к выводу об экономической нецелесообразности их освоения и выражают готовность от них отказаться». Ситуация доходит до того, что у производителей даже возникают проблемы с выловом достаточного количества лосося для нужд воспроизводства, указывает в письме Ковтун.

При этом атлантический лосось Белого моря — уникальный ресурс, поскольку весь его жизненный цикл полностью происходит на территории России, «что делает данные популяции не подверженными давлению иностранных промысловиков», пишет в письме Росрыболовству бывший губернатор Мурманской области. В отличие от других регионов России лосось из рек Белого моря не уходит на нагул в районы Северной Атлантики, а остается в Белом море, то есть не облавливается промыслом в других странах. В связи с этим ассоциация попросила для сохранения популяции ввести полный запрет на промышленный вылов семги в бассейне Белого моря и отказаться от предоставления там промышленных квот для прибрежного рыболовства.

В качестве альтернативы промышленному изъятию «Русский лосось» предлагает развивать в регионе любительскую рыбную ловлю по именным разрешениям, которые могут быть двух видов: «поймал — изъял» (для потребления в личных целях) и «поймал — отпустил», пояснил РБК Жарков. При этом «Русский лосось» настаивает преимущественно на развитии именно принципа «поймал — отпустил»: это дает возможность не только спортивной ловли ценного вида лососевых, но и сохранения и восстановления популяций атлантического лосося. «Эксплуатация ресурса происходит наиболее щадящим способом, а экономическая эффективность организации такого лова максимальна и выгодна как рыболовам, так и государству», — добавляет Жарков.

Насколько популярна семга у потребителей Семга — один из самых популярных видов рыбы в мире и России. В 2022 году она входила в пятерку самых покупаемых российскими потребителями видов рыбы, свидетельствовали данные проведенного в октябре опроса аналитического центра НАФИ (в нем участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 53 регионах России). Согласно результатам опроса чаще всего россияне покупают скумбрию (33%), сельдь (32%), горбушу (27%), форель (25%) и семгу (21%).

Что говорят чиновники и рыбопромышленники

В Росрыболовстве, комментируя предложение запретить промышленный лов семги в Белом море и его реках, подчеркнули, что для принятия подобных серьезных мер необходимо получить научное обоснование и «уже на основании заключения науки принимать окончательное решение».

Но предложение экологов поддерживает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). «Рациональное использование запасов водных биоресурсов, прежде всего в гармонии с окружающей средой, — залог эффективного развития рыбной отрасли. Недальновидный и варварский подход к промыслу уничтожает водные биоресурсы, а следовательно, уничтожает бизнес», — заявил РБК президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, потенциал для сохранения и восполнения запасов семги есть, но для этого «необходимы решительные меры». «Временный запрет вылова — один из наиболее эффективных инструментов восстановления запасов», — убежден эксперт.

В пресс-службах правительств Архангельской и Мурманской областей на запрос РБК на момент публикации не ответили.